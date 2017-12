Biển Đông Đầy Cạm Bẫy

Trần KhảiKhông chỉ ở Biển Đông. Vậy là bàn tay nhám của Trung Quốc vươn khắp nơi, kể cả gài các cạm bẫy ở Úc Châu. Như thế, cũng có thể hiểu rằng bàn tay TQ vươn ra khắp Hà Nội. Không chỉ tiền, nhưng có thể nhiều cạm bẫy khác...Báo Washington Post hôm 4/12/2017 kể rằng một Thượng nghị sĩ Úc đã phải từ nhiệm khỏi vị trí lãnh đaọ đảng -- ông này từng tuyên bố một câu ca ngợi chủ quyền TQ ở Biển Đông -- lý do vì dính một cú xì căng đan liên hệ tới một doanh nhân giàu xụ người TQ và một người hiến tặng tiền khi ông tranh cử. Và bị tố giác là tiền TQ mua chuộc ông. Chỉ có tiền thôi sao? Có phải bẫy gì nữa chứ?Thượng nghị sĩ Sam Dastyari là phó lãnh đạo trong Đảng Labor Party và là chủ tịch một ủy ban quốc hội khảo sát về tương lai ngành truyền thông trước khi từ chức hôm Thứ Năm vì dan díu với doanh nhân Huang Xiangmo, người được suy đoán là liên hệ tới Đảng CSTQ.Lãnh tụ đảng đối lập là Bill Shorten yêu cầu Dastyari rời các chức lãnh đạo sau khi truyền thông phát ra bản ghi âm TNS này nói sai lạc với báo chí TQ năm ngoái về tranh chấp Biển Đông.Lập trường chính thức của Úc là TQ nên tôn trọng luật quốc tế, và một tòa án quốc tế nói rằng chuyện TQ vẽ bản đồ bao trùm Biển Đông là vô căn cứ.Nhưng Dastyari nói với các phóng viên TQ trong một buổi họp báo ở Sydney có Huang tham dự rằng Úc châu nên tôn trọng “nhiều ngàn năm lịch sử” bằng cách tôn trọng chủ quyền TQ ở Biển Đông. Tuyên bố như thế hôi tháng 10/2016, bây giờ mới lộ ra với báo chí Úc.Fairfax Media còn loan tin rằng chính Dastyari khuyên Huang khi họ gặp nhau trong ngôi nhà khổng lồ của Huang ở Sydney hồi tháng 10/2016 rằng ông và Huang nên để điện thoại di động của họ trong nhà và hai người bước ra ngoài vườn nói chuyện để khỏi bị tình báo Úc châu ghi âm lén.Dastyari không bác bỏ các cáo buộc, nhưng ông nói ông không biết là Huang có bị tình báo Úc theo dõi hay không.Than ôi. TQ mua chuộc được Thượng nghị sĩ Úc, dĩ nhiên là cũng mua chuộc cán bộ Hà Nội dễ dàng... Phải cảnh giác.Trong khi đó, bản tin tiếng Anh của Xinhuanet hôm 4/12/2017 ghi rằng phi cơ TQ tập trận thả đồ tiếp vận trên một đảo Biển Đông. Bản tin không nói tên đaỏ này, chỉ nói rằng một phi đoàn phi cơ Y-9 đã tập trận lập cầu không vận, bay xa nhiều ngàn cây số từ tỉnh Sichuan Province phía Tây Nam TQ để không vận cho một trận tác chiến giả định, chở theo nhiều vũ khí nặng và thiết bị quân sự nặng dùng cho tác chiến.Trong khi đó, báo Global Times hôm 4/12/2017 ghi rằng quân lực TQ tập trận do thám vùng Biển Hoàng Hà và Biển Đông TQ.Tập trận thực hiện với phi cơ do thám, với chiến đấu cơ, và với các dàn phi đạn điạ không.Tập trận này để tăng khả năng phối hợp tác chiến.Trong khi đó, một bản tin VOA ghi nhận tình hình Philippines tham vấn với Trung Quốc về Biển Đông đầu năm tới.Đại sứ Philippines tại Trung Quốc, ông Jose Santiago Sta. Romana hôm thứ Bảy 2/12 nói rằng vòng đàm phán lớn và chính thức tiếp theo giữa Manila và Bắc Kinh nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài trên Biển Đông sẽ được tổ chức vào đầu năm tới.Phát biểu bên lề một diễn đàn ở Manlia, Đại sứ Sta. Romana nói rằng hai bên hy vọng cuộc gặp tham vấn song phương sẽ diễn ra nội trong quý 1 năm 2018 tại một địa điểm ở Philippines, và công tác chuẩn bị của hai bên đang được xúc tiến, theo hãng thông tấn Kyodo.Ông Sta. Romana nói thêm rằng “hai nước đang thảo luận thời điểm tiến hành cuộc gặp thứ hai, mà trước đó dự định sẽ được tổ chức vào tháng 12 ở cấp thứ trưởng, nhưng có một số trục trặc về lịch trình.”Bản tin của Kyodo nói hồi tháng 5, Philippines và Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp Cơ chế Tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu của Trung Quốc. Các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước đã thảo luận những vấn đề nhạy cảm liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông.Đại sứ Sta. Romana nói: “Có nhiều bất đồng, nhưng bước đầu tiên trong nỗ lực thông hiểu nhau để giải quyết những mâu thuẫn là tìm hiểu quan điểm của mỗi bên căn cứ vào đâu.”Tranh chấp về chủ quyền giữa hai nước xuất phát từ việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông theo bản đồ do Bắc Kinh vẽ, thường gọi là “đường 9 đoạn,” trong đó có nhiều khu vực còn có nhiều nước khác cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhauTrong khi đó, bản tin RFI cho biết Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận đưa máy bay tiêm kích đến Biển Đông.Truyền thông Bắc Kinh lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đã triển khai loại máy bay tiêm kích J-11B đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.Theo báo Nhật Japan Times, số ra ngày 02/12/2017, mặc dù ảnh vệ tinh của các cơ quan quốc tế đã phát hiện máy bay Trung Quốc J-11B tại khu vực đảo Phú Lâm (Woody Island) vào năm 2016 và tháng 4/2017, nhưng mãi đến tuần này, truyền thông Bắc Kinh mới xác nhận về sự hiện diện nói trên.Truyền hình Trung Quốc CCTV trong tuần phát đi những hình ảnh cho thấy máy bay tiêm kích J-11B hoạt động trong vùng Biển Đông, cất cánh, rồi đáp xuống sân bay trên đảo Phú Lâm mà Bắc Kinh gọi là đảo Vĩnh Hưng (Yongxing),.Truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh là những chiếc máy bay này được cất giữ trong một cơ sở có trang bị máy điều hòa nhiệt độ để bảo đảm chất lượng bảo quản. Hoàn Cầu Thời Báo, ấn bản ngày 01/12/2017 bình luận : nhà chứa máy bay có điều hòa nhiệt độ, sẽ cho phép thường xuyên đưa nhiều máy bay tiêm kích hơn đến khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa.Tờ báo này tin chắc là Bắc Kinh "sẽ xây dựng thêm những địa điểm cất giữ máy bay tương tự như cơ sở đã có trên đảo Tây Sa. Điều đó sẽ giúp Trung Quốc tăng cường khả năng kiểm soát Biển Đông".Nghĩa là, sẽ có nhiều sóng gió Biển Đông.