Trung Tâm An Ninh Mạng Quốc Gia Anh: Chớ Dùng Nhu Liệu Diệt Virus Nga

Khoảng đầu tháng 12/2017, trong thư gửi thư ký thường trực các bộ ngành, Ciarin Martin, Giám đốc Trung tâm an ninh quốc gia Anh NCSC, cho rằng phần mềm diệt virus của Nga không nên được sử dụng trong những hệ thống chứa thông tin có thể làm phương hại đến an ninh quốc gia. Ông đang thảo luận với Kaspersky Lab để phát triển hệ thống đánh giá các sản phẩm dùng tại Anh.Từ đầu năm 2017, phần mềm diệt virus của Kaspersky đã bị chính phủ Mỹ cấm sử dụng vì lo ngại công ty có quan hệ gần gũi với các tổ chức tình báo Matxcova và phần mềm có thể bị lợi dụng để gián điệp.Phía Kaspersky tuyên bố rằng đang chờ đợi hợp tác với NCSC về vấn đề. Công ty cũng bác bỏ mạnh mẽ mọi cáo buộc liên quan đến an toàn của sản phẩm, hay có liên quan đến chính phủ Nga, và cho biết công ty là “vật tế” trong căng thẳng leo thang giữa Washington và Matxcova.Cũng trong đầu tháng 12/2017, ngân hàng Barclays thông báo ngừng cung cấp sản phẩm diệt virus Kaspersky cho khách hàng. Barclays viết: “Ngay cả khi hướng dẫn mới không hướng đến công chúng, chúng tôi vẫn quyết định ngừng cung cấp phần phềm Kaspersky trên website khách hàng”.Nguoivietphone.com.