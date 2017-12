BOT Cai Lậy Nghỉ 1 Tháng Chờ Xem Xét

SAIGON -- Vậy là tạm ngưng... Bản tin VOA ghi rằng ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh tạm dừng hoạt động trạm thu phí BOT Cai Lậy một tháng để chờ hướng giải quyết.Quyết định của ông Phúc được đưa ra trong một cuộc họp khẩn chiều ngày 4/12, sau khi nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối việc trạm đặt sai vị trí, thu phí không hợp lý và đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều ngày.Từ thành phố Sài Gòn, luật sư Nguyễn Thanh Lương nói với VOA tiếng Việt rằng ông không tin tưởng vào bất kỳ giải pháp nào của người đứng đầu chính phủ vì không cách nào giải quyết được tận gốc vấn đề lợi ích nhóm ở Việt Nam:“Có nhiều vấn đề của phần chìm trong tảng băng mà chưa lộ ra. Đây không phải thuần túy là vấn đề trạm thu phí Cai Lậy, vì khi thực hiện một dự án như vậy thì dây mơ rễ má chằng chịt trong xã hội Việt Nam đầy rẫy tham nhũng. Việc xử lý vấn đề này của thủ tướng thì tôi cũng không tin cậy, nếu có thì cũng nửa vời, vì không chỉ một BOT Cai Lậy Tiền Giang mà còn rất là nhiều cái khác. Bản chất của nó là lợi ích nhóm, một hình thức đầu tư vốn ít mà đem lại nhiều tiền do ăn trên xương máu của nhân dân.”Truyền thông trong nước cho hay Thủ tướng Phúc yêu cầu tạm dừng thu phí trong 1 tháng để Bộ Giao Thông Vận tải, cùng địa phương, doanh nghiệp đánh giá toàn diện dự án trước khi có quyết định trở lại.Bản tin RFA ghi rằng Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang là ông Phạm Anh Tuấn xác nhận với báo chí là những diễn biến phức tạp xảy ra tại trạm thu phí BOT Cai Lậy là điều không lường trước được, đã vượt qua tầm kiểm soát của tỉnh.Theo bản tin của tờ Lao Động, ông Tuấn từ chối trả lời câu hỏi liệu tỉnh có ủng hộ đề nghị dời trạm thu phí về tuyến tránh hay không, cho hay mọi chuyện phải chờ sau cuộc họp với Thủ Tướng.Trước khi cuộc họp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra, Người phát ngôn Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương điều tra, thu thập các thông tin về những người cầm đầu với hành vi kích động gây rối trật tự công cộng tại các trạm thu phí BOT, bao gồm cả BOT Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang.RFA cũng ghi rằng Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an sẽ hướng dẫn nghiệp vụ cho công an các địa phương theo dõi tại tất cả khu vực có trạm thu phí BOT trở thành điểm nóng trong thời gian vừa qua. Cụ thể là BOT Cai Lậy phải xả trạm 7 lần sau khi thu phí trở lại vào ngày 30 tháng 11.Vẫn theo bản tin của tờ Dân Trí, Thiếu Tướng Lương Tam Quang nói rõ những người được cho là cầm đầu, xúi dục người dân lợi dụng bất cập của trạm thu phí BOT nhằm gây rối trật tự công cộng nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm.Ngoài BOT Cai Lậy gặp sự phản đối của người sử dụng, trạm thu phí BOT Ninh An tại Khánh Hòa cũng phải xả trạm 15 phút vào sáng ngày 4 tháng 12, cũng do tài xế dùng tiền lẻ mua vé và đề nghị trạm trả đủ tiền thối, dù chỉ là 100 đồng.Đây là cách Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa phải thực hiện, nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại trạm BOT Ninh An do công ty không chuẩn bị đủ tiền lẻ để trả lại theo yêu cầu của những tài xế.Cụ thể, khi đi qua trạm thu phí, một tài xế đã đưa số tiền 35.100 đồng với 69 tờ 500 đồng và 3 tờ 200 đồng, dư 100 đồng so với mức phí 35.000. Do không chuẩn bị trước tiền thối, lãnh đạo công ty chấp nhận không cần thu đủ số tiền để qua trạm, nhưng các tài xế vẫn không đồng ý, gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài....Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên mới đây gửi kiến nghị đến Bộ Giao thông vận tải để xem xét dỡ bỏ trạm BOT Bờ Đậu tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.Theo Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, dự án cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới dù đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng nhưng nhà đầu tư Cienco 4 chưa thể thu phí do dư luận phản đối vị trí đặt trạm.Để giải quyết tình trạng này, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chỉnh hợp đồng BOT đã ký với công ty Cienco 4, dỡ bỏ trạm thu phí Bờ Đậu và tiếp tục hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để có thể đặt trạm thu phí mới trên đường Hà Nội – Thái Nguyên và đường Thái Nguyên – Chợ Mới.Trong khi đó, bản tin Zing ghi rằng vào chiều 4/12, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết diễn biến ở trạm thu phí BOT Cai Lậy hiện nay vượt khỏi tầm kiểm soát của địa phương. Tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với chính quyền huyện Cai Lậy phải đảm bảo an ninh trật tự.Trong khi đó, BBC ghi nhận là khi trả lời BBC hôm 4/12, luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc công ty Luật Thế Giới Luật Pháp ở TPSG, nói: "Các phản ứng của người dân đối với Trạm BOT Cai Lậy nói riêng và một số trạm BOT khác trong thời gian vừa qua đều có chung một nguyên nhân đó là sự bất công và có chung một hệ quả là ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến túi tiền của người dân.""Do đó, để giải quyết triệt để các "ồn ào" tại trạm BOT Cai Lậy cũng như các trạm BOT khác thì cần có một giải pháp có thể đem đến sự công bằng và hợp lý cho người dân.""Đối với BOT Cai Lậy, nguyên nhân khiến người dân bức xúc là do vị trí đặt trạm BOT không hợp lý dẫn đến việc bất công là người dân không sử dụng tuyến tránh vẫn phải trả phí cho tuyến tránh. Điều này hoàn toàn đi ngược lại nền tảng để một xã hội phát triển bền vững: lẽ công bằng. Nhà nước cũng như chủ đầu tư không thể bắt người dân đóng phí cho những thứ mà họ không hề sử dụng."