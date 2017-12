Sài Gòn Bị Ngập Nước Thê Thảm

SAIGON -- Ngập nước nhiều tuyến đường Sài Gòn.Bản tin báo Pháp Luật ghi rằng vào chiều 4-12, nhiều tuyến đường tại TP.SG đã bị ngập khiến tình hình giao thông bị ùn ứ ở một số nơi. Trong khi đó, đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh trong các ngày 5 và 6-12.Cuối giờ chiều 4-12, một số khu vực tại TP.SG đã xuất hiện tình trạng ngập do ảnh hưởng bởi triều cường và cơn mưa kèm theo.Theo đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại TP.SG đã xuất hiện một cơn mưa trên diện rộng. Cùng thời điểm này, mực nước ở các khu vực kênh, rạch ở địa bàn TP cũng dâng cao do kỳ triều cường rằm tháng Mười âm lịch.Một số tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh), Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), đường Calmette (quận 1),… đã xuất hiện tình trạng ngập vừa và nhẹ, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.Bản tin VOV kể rằng các tuyến đường Calmette, Nguyễn Thái Bình, quận 1 bị ngập chìm trong nước, nhiều nơi ngập trên 30 cm. Trên địa bàn quận Bình Thạnh xuất hiện 2 trận mưa kéo dài nhiều giờ, vũ lượng đo được tại trạm bơm chống ngập đã lắp đặt hoàn thiện đo được là 46 mm/h.Báo Thanh Niên kể vào lúc 17 giờ 45, trên đường Nguyễn Thái Bình (đoạn Phó Đức Chính - Yersin) ngập sâu, nhiều phương tiện lưu thông qua đây chết máy, người dân phải xuống xe đẩy bộ. Tương tự, đường Lê Thị Hồng Gấm cũng ngập kéo dài một đoạn khoảng 400m, giao thông qua khu vực khó khăn.Đặc biệt, trên đường Calmette (đoạn Võ Văn Kiệt - Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình) ngập sâu. Một số đoạn nước dâng cao lút gần nửa bánh xe máy, một số phương tiện qua đây cũng chết máy. Đồng thời, trên đường Calmette cũng xảy ra ùn ứ giao thông nặng tại đoạn giao với Nguyễn Thái Bình.Báo Phụ Nữ VN kể rằng trên các tuyến đường vốn thường xuyên đông đúc ở khu trung tâm thành phố gần chợ Bến Thành như Calmette, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm… đều bị ngập sâu, nhiều đoạn nước dâng 30-40cm so với mặt đường. Người và phương tiện chen chúc nhau, nhích từng chút một. Rất nhiều xe chết máy, nhiều phụ nữ điều khiển xe máy bị ngã. Đèn tín hiệu giao thông vô tác dụng khi mọi người đều cố vượt lên tránh những đoạn nước ngập, giao thông vô cùng hỗn loạn.Đến sau 18 giờ, dòng người trên đường Nguyễn Thái Bình (đoạn Phó Đức Chính - Yersin) vẫn lội bì bõm trên quãng đường ngập sâu. Đường Lê Thị Hồng Gấm, Calmette đều có những đoạn ngập kéo dài 300-400m. Giao lộ Calmette - Nguyễn Thái Bình xảy ra ùn tắc giao thông với hàng trăm người kẹt cứng khi phí trên thì trời đổ mưa, phía dưới nước ngập gần nửa bánh xe.Không chỉ “làm khó” người đi đường, mà tình trạng ngập lụt còn khiến cho hoạt động làm ăn, buôn bán của người dân hàng chục tuyến đường khu trung tâm bị đình trệ. Hầu như tất cả các hàng quán dọc những tuyến đường nói trên đều phải đóng cửa từ sớm.Bản tin PNVN cũng ghi rằng theo nhận định của một số chuyên gia đô thị, sở dĩ khu trung tâm TPSG gần đây xảy ra ngập lụt do triều cường và mưa to là một phần bởi hệ thống thoát nước ở đây đã quá cũ kỹ, xuống cấp, lại còn bị quá tải, nhưng có một phần là do các công trình đang thi công, nhất là công trình làm đường tàu điện ngầm tuyến Bến Thành – Suốt Tiên tác động khiến nước bị ứ đọng, không kịp tiêu thoát...Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng 10 Âm lịch và hiện ở mức cao. Tuy nhiên, ngày 5 và 6/12 mới là thời điểm triều cường đạt đỉnh, dự kiến tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,58 – 1,63m (cao hơn BĐ III 0,08 – 0,13m).