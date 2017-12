Chùa Khánh Hỷ: Lễ Tưởng Niệm Cố HT Thích Đức Chơn

(Xem: 415)

Lối về (On the way home) Giải Fuji của Cuộc thi nhiếp ảnh lần thứ 11 cho vùng châu Á và Thái bình Dương do cơ quan Văn Hóa Á Châu UNESCO tổ chức vào năm 1986 với chủ đề Con Đường Và Con Người (Street And People).