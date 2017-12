Lễ Chào Cờ Đầu Tháng Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần

Hình ảnh Lễ Chào Cờ.Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng tháng lễ chào cờ đầu tháng 12 được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 2 tháng 12 năm 2017 tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, trên Đại Lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo.) tham dự buổi lễ có qúy vị đại diện Cộng Đồng, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Ban Quản Trị Đền Đức Thánh Trần và đồng hương, một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình nghi thức khai mạc do ông Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Tiếp theo ông Trần Vệ lên cảm ơn mọi người tham dự, ông giới thiệu ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai lên phát biểu, ngoài những lời cảm ơn đến những người tham dự, ông tiếp:“ Hôm nay chúng ta có mặt để làm lễ chào cờ, việc chào cờ hàng tháng nói lên tinh thần yêu nước, yêu lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, lá cờ đã thấm bao nhiêu máu của các chiến sĩ Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời nói lên sự chiến thắng của chúng ta ở hải ngoại, chiến thắng đó là lá cờ đỏ sao vàng, cờ máu của Việt cộng đã không thể xuất hiện tại thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản chúng ta, cho dù chúng đã mấy lần tìm cách xuất hiện nhưng chúng ta đã bẻ gãy ngay từ phút đầu.”Tiếp theo ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California lên phát biểu, mở đầu ông ngỏ lời chào và cảm ơn mọi người tham dự, nhân dịp nầy ông cho biết: “Tết Nguyên Đán năm ngoái, có người đã nói xấu cố tình gây chia rẽ, định phá cuộc Diễn Hành Tết của Cộng Đồng, họ đã vu khống, bôi nhọ để mong mọi người tẩy chay không tham dự Diễn Hành Tết nữa, nhưng cuộc Diễn Hành Tết năm ngoái đã đông và thành công hơn cuộc diễn hành năm trước đó.”Ông Phát Bùi cho biết tiếp, năm nay cuộc Diễn Hành Tết sẽ qui mô hơn với một con tàu HQ 10 của Hải Quân VNCH, chiến hạm HQ 10 đã anh dũng đánh chìm ba chiến hạm Trung Cộng trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Nhưng rất tiếc, chiến hạm HQ 10 đã phải nằm sâu trong lòng biển cả.Để nói lên tinh thần chiến đấu anh dũng đó, năm nay Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long sẽ thực hiện chiến hạm HQ 10 to lớn như chiến hạm thật với một khoản kinh phí khá lớn do hội vận động thực hiện. Chiến hạm HQ 10 sẽ là chiếc xe hoa đi đầu trong cuộc Diễn Hành Tết năm Mậu Tuất 2018. Thay vì như năm trước, Ban tổ chức để là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali thì năm nay, Ban Tổ Chức sẽ gồm nhiều tổ chức, hội đoàn như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ và nhiều hội đoàn, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cũng chỉ là một thành phần trong Ban Tổ Chức.Theo ông Phát Bùi cho biết, dự trù cho cuộc diễn hành Tết 2018, sẽ tốn khoảng $150,000, Cộng Đồng cũng như các hội đoàn sẽ cố gắng gây quỹ để có thể có đủ ngân khoản hầu việc tổ chức Diễn Hành năm nay sẽ thật qui mô hơn so với những năm trước đây.Tiếp theo Mục Sư Nguyễn Công Chính lên tường trình về chuyến đi Hoa Thịnh Đốn của ông vừa qua. Mục Sư Nguyễn Công Chính, một lần nữa xin cám ơn mọi người đã hỗ trợ gia đình ông trong bước đầu đến xứ sở tự do này. Mục sư xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn phước cho tất cả cộng đồng chúng ta.Buổi lễ chào cờ kết thúc, Ban tổ chức mời mọi người vào Đền Thánh để dùng thức ăn nhẹ, uống cà phê trao đổi với nhau về những tin tức xảy ra trong thời gian qua.Mọi chi tiết liên lạc: ông Phát Bùi, (714) 713 – 4079.