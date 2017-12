Kushner, “Hoàng Tử” Của Nhà Trắng

Thành T.(Dịch từ THE WEEK - số 817, 14 tháng Tư, 2017)Ký giả Josh Dawsey viết trên Politico.com: “ Trong Nhà Trắng, nơi mà TT Trump được nể trọng thì chỉ có một người dám gọi ông ta bằng tên “Donald”. Người đó là Jared Kushner, ba mươi sáu tuổi, con rể của Ô. Trump, ngừơi vừa được TT Trump lắng nghe và lại vừa được tín cẩn. Ô. Trump đã giao cho Kushner một danh sách đầu tư to lớn kể cả việc dàn dựng việc thương lựơng hòa bình giữa Isreael và Palestine, thực hiện thương thảo với China và Mexico và tái tạo lại cơ cấu chính quyền theo nguyên tắc làm ăn trong lảnh vực thương mại. Tuần này, Kushner còn bay qua Iraq để đánh giá cuộc chiến tranh đánh ISIS. Nguồn tin từ bên trong Toà Bạch Ốc cho biết là Kushner sống nhờ thừa hưởng công ty địa ốc của gia đình mình và “muốn làm gì thì làm” nhưng lại không có một kiến thức uyên thâm nào. “Vị hoàng tử” này , như người Tàu gọi anh ta, chỉ có đựơc điều kiện xứng hợp cho những quyền lực to lớn mới mẻ của mình là: “ nhờ anh chàng cưới được con gái cưng của Ô. Trump là Ivanka,” theo ký giả Jeet Heer của New Republic.com.Theo ký giả Michael D’antonio, quyết định tin tửơng vào Kushner của Ô. Trump không có gì làm ta ngạc nhiên vì trong khi điều hành công ty địa ốc theo cách riêng của mình, Ô. Trump còn dựa vào nguyên tắc “ lòng trung thành tuyệt đối của gia đình”. Kushner là con của một tỷ phú, cũng là phù hợp với sự tin tưởng mạnh mẻ là tài vật và của cải là bằng chứng ‘ tối hậu’ của khả năng và sự thông minh. Thật vậy, Kushner rất thích hợp trong việc giúp Ô. Trump đem nguyên tắc điều hành trong lảnh vực thương mại vào bộ máy chính quyền quan liêu , cồng kền này. Ai còn xứng hợp hơn là “ một người mua bán nhà đất và giám đốc ngành truyền thông với một chuổi dài thành đạt về tài chánh hơn là anh ta nữa?”Nữ ký giả Elizabeth Spiers nói: “ Ngay ngày đầu khi tôi còn làm việc cho J. Kushner, khi tôi nhận xét khả năng của anh ta trong ngành xuất bản và địa ốc, tôi thấy quốc gia đang gặp vận không hay. Năm 2011, khi Kushner mứơn tôi là chủ nhiệm cho tờ The New York Observer, một tờ báo anh ta mua khi mới hai mươi lăm tuổi. Trong nhiệm kỳ của tôi, Kushner đảo ngược lời hứa với tôi là tạo nhiều thêm số nhân viên và theo đuổi sự lớn mạnh cho tờ báo để rồi theo đuổi việc cắt bỏ mạnh tay chi phí làm thiệt hại lớn đến tờ báo và website có uy tín này. Sau đó anh ta ngưng không phát hành bản in tờ báo và đem website ra rao bán. Trong lảnh vực nhà đất, Kushner đã gần như là “ phá tan tài sản của gia đình” và bị lún vào món nợ 1,8 tỷ USD khi mua một bất động sản nằm ở số 666 đường số 5th Avenue, ở New York . Tôi lo ngại là ngày nào Kushner còn nằm trong chánh quyền thì sẽ còn một “dự án phô trương” khác sẽ thành hình mà “ khả năng chuyên môn của Kushner chẳng những đã thấp mà còn không chút nào có tính cách hiện thực.” //