Hoàng Sa, BOT Béo Bở, Tiến Sĩ, Xả Lũ, Robot, Điện

Xuân NiệmVậy là Trung Quốc ngày càng tăng lực ở Biển Đông, tuần này là đưa chiến đấu cơ tối tân tới đảo Phú Lâm... Tương lai thấy rõ, ngư dân Việt sẽ đi đánh cá xa hơn nữa.Bản tin RFI ghi rằng Truyền thông Bắc Kinh lần đầu tiên xác nhận Trung Quốc đã triển khai loại máy bay tiêm kích J-11B đến đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.Theo báo Nhật Japan Times, số ra ngày 02/12/2017, mặc dù ảnh vệ tinh của các cơ quan quốc tế đã phát hiện máy bay Trung Quốc J-11B tại khu vực đảo Phú Lâm (Woody Island) vào năm 2016 và tháng 4/2017, nhưng mãi đến tuần này, truyền thông Bắc Kinh mới xác nhận về sự hiện diện nói trên.Báo Diễn Đàn Doanh nghiệp nêu câu hỏi: Khi kinh doanh BOT không còn là "miếng mồi béo bở"?Mặc những sức nóng từ BOT Cai Lậy, liệu các DN sở hữu các dự án BOT trên thị trường chứng khoán có bị ảnh hưởng? Theo giới đầu tư kinh doanh BOT không còn là "miếng mồi béo bở" nhìn DN Bắc Ái sở hữu trạm BOT Cai Lậy phải liên tục xả trạm trong những ngày vừa qua...Lại xả lũ và lụt lội... ở Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên. Báo Dân Sinh kể: Thủy điện xả lũ gây ngập lụt nhiều địa bàn ở Nam Trung bộ.Nhiều địa bàn tại khu vực Nam Trung bộ bị ngập lụt do mực nước trên các con sông dâng cao vì mưa lớn cộng với việc thủy điện điều tiết xả lũ....Chiều 3/12, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, đến trưa ngày cùng ngày, hai Nhà máy thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ vẫn đang tiếp tục xả lũ... Nước lũ đã làm ngập lụt nhiều địa phương của tỉnh này....Tại tỉnh Bình Định, mưa lũ đã đẩy mực nước trên sông Kôn dâng cao mức báo động cấp II, nhiều thôn, xóm ven sông đã ngập lụt. Trong khi đó tại Khánh Hòa, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước trên sông Cái dâng cao, dòng chảy xiết xoáy, gây ngập lụt tại nhiều địa bàn ở các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh – TP Nha Trang.Báo Người Lao Động kể: Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng đã chém trọng thương tài xế phản đối trạm BOT Cai Lậy để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3-12, sau khi lấy lời khai của Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh), Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này để tiếp tục điều tra hành vi "Cố ý gây thương tích" và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nạn nhân là anh Vương Quốc Tân (34 tuổi; ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).Báo Pháp Luật ghi nhận: Bàn về đề án đào tạo tiến sĩ, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng đưa ra lý do thiếu tiến sĩ là chưa thuyết phục. “Bởi thực tế, tuy thiếu tiến sĩ nhưng lại thừa… “tiến sĩ giấy”. Nếu cứ đào tạo thêm một số “tiến sĩ giấy” nữa thì dư luận bất bình là điều dễ hiểu. Tất nhiên, có nhiều tiến sĩ là tốt nhưng phải là tiến sĩ thực chất, đáp ứng đúng nhu cầu đào tạo. Vừa qua, tôi thấy có quá nhiều tiến sĩ các thể loại rồi, từ chính trị học, giáo dục học, tâm lý học, xã hội học, đến cả tiến sĩ quản lý phường xã nữa... Đào tạo bát nháo mà không đáp ứng được nhu cầu thì quá lãng phí!”.Nhưng thực tế, hàng ngàn Tiến sĩ không làm được cái gì cho đất nươ1ớc, trong khi một nông dân không cân văn bằng nào, cũng vẫn “Khởi nghiệp với robot gieo hạt xuất khẩu đi 14 nước,” theo báo VnEconomy.Nông dân Phạm Văn Hát được mọi người thán phục khi sáng chế nông nghiệp do ông tạo ra được xuất khẩu đi 14 nước trên thế giới......Trong khi xuất khẩu lao động ở Israel anh chế tạo chiếc máy rải phân tự động cho công ty Israel, và rồi anh Hát đã cải tiến và sáng chế ra một số loại máy móc, công cụ lao động như: máy rải phân tự động, máy cắt rau tự động, máy dọn rau sau thu hoạch và bộ dao cắt hành tiện dụng...Về lại VN, anh Hát làm nhiều loại máy và xuất khẩu đi 14 quôc gia.Kiểm định giáo dục chỉ là tào lao. Báo Tuổi Trẻ ghi lời Đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM trả lời lý do trường này không tham gia kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT: ...Kiểm định trong nước là chuyện tào lao. Trường nào được kiểm định cũng đều đạt hết. Kiểu kiểm định như thế chỉ làm xấu mặt những trường đàng hoàng. Vì thế ngày nào kiểm định trong nước chưa chấn chỉnh cho tốt, ngày đó những trường đại học đàng hoàng sẽ không chơi.Báo Tiền Phong kể: Giá điện bất ngờ tăng từ 1/12: Đẩy doanh nghiệp vào thế khó?Cạnh tranh khốc liệt, hàng tồn kho chưa giải quyết được, nợ nần còn chồng chất khiến nhiều doanh nghiệp xi măng hoang mang khi thấy giá điện đột ngột tăng 6% vào thời điểm này. Cùng đó, đại diện các doanh nghiệp may mặc, sản xuất kính, siêu thị cũng lo giá điện tăng sẽ tác động dây chuyền làm tăng giá nguyên liệu đầu vào kéo đến tăng chi phí.