Dệt May VN Vào Mỹ Tăng Vọt

Bản tin Báo Chính Phủ cho biết hàng dệt may với kim ngạch đạt 10,2 tỷ USD, chiếm 29,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam các loại sang Mỹ. Hiện nay, Mỹ cũng là thị trường số 1 đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đứng đầu là nhóm hàng dệt may với kim ngạch đạt 10,2 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 29,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Mỹ và chiếm tới 47,6% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước 10 tháng đầu năm 2017. Đứng thứ 2 về kim ngạch là nhóm hàng giày dép với 4,17 tỷ USD, chiếm 12%, tăng 13,7%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 2 củaVN sau Trung Quốc.