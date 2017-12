Mỹ-Bắc Hàn: Hòa Hay Chiến?

Vi AnhTình hình CS Bắc Hàn [CSBH] và Mỹ thêm căng thẳng. CSBH mới đây 28-11 phóng một hoả tiễn liên lục địa, không bao lâu sau TT Trump liệt CSBH là chế độ yểm trợ khủng bố và sẽ chế tài ở "mức cao nhất" từ trước tới nay. Liệu Mỹ và CSBH sẽ hoà hay chiến trong những tháng ngày tới.Hoả tiễn mà CSBH mới phóng, các chuyên gia thế giới cho là có thể tấn công vào nước Mỹ, người thì nói chỉ tới Miền Tây nước Mỹ, người thì nói khắp nước Mỹ. Và một số khác thận trọng hơn nói hoả tiễn không có đầu đạn sát hại thì tầm xa có thể như vậy. Nhưng khi gắn đầu đạn nguyên tử như trái bom nguyên tử là cả vấn đề về kỹ thuật phức tạp, khó khăn chớ không phải dễ dàng, phải bảo vệ an toàn khi nó ra ngoài và trở lại vòng khí quyển, không thể một ngày một bữa mà làm được.Đây là một vấn đề vũ khí học quá chuyên môn cao kỳ, nhiều kinh nghiệm, thử nghiệm, nên dành cho những nhà chuyên môn nguyên tử, vũ khí trong chiến tranh giữa các vì sao, đang phục vụ cho quân đội, quốc phòng mới nắm vững, ước tính đúng. Chớ những nhà báo, truyền thông đại chúng, không am tường mà bình luận, bình loạn, đoán già, đoán non chỉ làm dân chúng mất tinh thần một cách vô ích thôi.Chắc chắn quân đội Mỹ, tình báo Mỹ, quốc phòng Mỹ phải nắm vững vấn đề vì là chuyên môn, bổn phận bảo quốc an dân của quí vị ấy. Tin tức báo chí Mỹ khả tín công bố từ Toà Bạch Ốc cho biết. Tuỳ viên báo chí của TT Trump, Sarah Sanders viết trên Twitter rằng, ông Trump "đã được báo cáo vắn tắt, khi tên lửa vẫn đang trên không trung, về tình hình ở Triều Tiên". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Tướng James Mattis nhận định, vụ phóng chứng tỏ Triều Tiên "về cơ bản có thể đe dọa mọi nơi trên thế giới".Chớ nếu bộ tham mưu của TT Trump biết hoả tiễn của CS Bắc Hàn hương về Mỹ, Nhựt, Nam Hàn thì nó sẽ bị quân đội ba nước này hạ nó trước khi tới mục tiêu vì nước nào cũng có hệ thống lá chắn phòng chống hoả tiễn. Và Kim Jong un cũng có thể bị ăn hoả tiễn phản pháo của ba nước này. Vùng này là khu chiến, mặt trận Mỹ, Nhựt, Hàn quốc sẵn sàng tấn công và phản công khi có thượng lịnh. Tiêu biểu sau khi hoả tiễn của CS Bắc Hàn rớt ngoài biển Nhựt, thì Nam Hàn phóng hai hoả tiễn ra biển để chứng tỏ Nam Hàn sẵn sàng chiến đấu nếu CSBH làm tới. Còn Quân đội Mỹ đang trú đóng ở Nhựt, Nam Hàn thì đã cấm trại, ứng chiến truớc 24 giờ, điều đó cho thấy quân đội Mỹ có tin tình báo chính xác về CS Bắc Hàn sẽ phóng hoả tiễn.Sau khi phân tích những tin của quân đội Mỹ, Nhựt, Nam Hàn theo dõi và phòng ngự được các giới chức thẩm quyền phổ biến cho báo chí và báo chí loan tải, thử xem phản ứng của các cấp lãnh đạo quốc gia của ba nước đồng minh Mỹ, Nhựt, Hàn quốc có hiệp ước phòng thủ hỗ tương, có quân phối hợp ở vùng có thể mặt trận Chiến tranh Triều Tiên 2. Trước nhứt, TT Trump sau khi được trình báo, biết rõ CS Bắc Hàn phóng hoả tiễn ở đâu, ra sao, Ông bình tĩnh, cương quyết nói: ‘Đây là tình huống mà chúng ta sẽ xử trí.’ Ông điện thoại cho thủ tướng Nhựt, cho tổng thống Nam Hàn. Sáng ra cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ, Rex Tillerson mạnh mẽ lên án vụ CSBH và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng gia hành động mới áp lực CSBH ngưng phát triển võ khí nguyên tử. Ông cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp giữa các nước trong Liên hiệp quốc, kể cả Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước bị ảnh hưởng để thảo luận phương cách cộng đồng quốc tế có thể đối phó với đe dọa Triều Tiên ra sao.Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Nam Carolina, Lindsey Graham cho rằng một cuộc xung đột với Triều Tiên hoàn toàn có khả năng bùng phát. "Nếu có một cuộc chiến xảy ra với Triều Tiên thì đó là bởi vì Triều Tiên tự chuốc lấy".Mỹ và Nhật yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở cuộc họp khẩn để xem xét các bước đối phó Triều Tiên.Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Bà Nikki Haley nhấn mạnh rằng với động thái này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “lựa chọn đưa thế giới tiến gần tới chiến tranh hơn”. Bà Haley cảnh báo: “Chúng tôi không bao giờ muốn gây chiến với Triều Tiên và cho đến hôm nay cũng thế. Nếu chiến tranh xảy ra, đó là bởi vì những hành động gây hấn như chúng ta chứng kiến ngày hôm qua tiếp tục diễn ra… Nếu chiến tranh xảy ra, chắc chắn chính quyền Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn”.Bà Haley cũng cho biết ngày 29/11, TT Trump đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đề nghị Chủ Tịch TQ sử dụng mọi công cụ có thể để ngăn chặn các hành động của Bình Nhưỡng, rằng "Các lệnh trừng phạt bổ sung sẽ phải được áp đặt đối với Triều Tiên ngay lập tức". Và Bà cũng kêu gọi các quốc gia cắt đứt quan hệ với Bình Nhưỡng, đừng nhập khẩu tất cả hàng hóa Triều Tiên cũng như xuất khẩu tới nước này, đồng thời trục xuất tất cả lao động Triều Tiên.Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh kiên trì theo đuổi mục tiêu phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn duy trì các kênh liên lạc với Mỹ và tất cả các bên liên quan, cùng hợp tác giải quyết vấn đề nguyên tử của Triều Tiên thông qua đối thoại và đàm phán.Phía quân lực Mỹ, văn phòng Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết có cuộc hội đàm để giới chức quốc phòng hai nước Mỹ và TQ thảo luận về cách giải quyết các cuộc khủng hoảng, tránh xảy ra những tính toán sai lầm, đồng thời giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm giữa các bên. Tham dự đối thoại có Trung tướng Richard Clarke, Giám đốc phụ trách chính sách và kế hoạch chiến lược của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, và Thiếu tướng Thiệu Nguyên Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.Tóm lại, phân tích cho thấy sẽ không có chiến tranh giữa Mỹ và CSBH liên quan đến vụ CSBH phóng hoả tiễn ngày 28-11. Nhưng cũng không có hoà bình vì CSBH dứt khoát không từ bỏ phát triển vũ khí nguyên tử và hoả tiễn. Còn Mỹ thì không nhượng bộ, không rút quân, không ngừng phòng chống CSBH. Nên những tháng ngày tới CSBH và ba đồng minh Mỹ, Nhựt, Hàn sẽ hoà bình, nhưng là hoà bình võ trang (paix armeé)./. (VA).