Nhìn Thẳng Mắt Em Bé Làm Đồng Bộ Sóng Não Giúp Học Giỏi Hơn

Nhìn thẳng vào mắt của em bé làm cho các làn sóng não bộ của người lớn và em bé ‘đồng bộ’ với nhau – mà điều đó giúp cho sự thông truyền và học hành – theo các nhà nghiên cứu tại Đại Học Cambridge cho biết.Khi cha mẹ và em bé tương tác nhau, nhiều khía cạnh của hành vi của học có thể đồng bộ hóa, gồm việc nhìn chằm chằm, cảm xúc và nhịp tim, nhưng điều ít được biết là hoạt động não bộ của họ cũng đồng bộ hóa – và các hệ quả của điều này là có thể.Những làn sóng não bộ phản ánh hoạt động ở cấp độ nhóm của hàng triệu thần kinh và liên quan trong việc di chuyển thông tin giữa các khu vực của não bộ. Những nghiên cứu trước đây cho thấy rằng khi 2 người lớn nói chuyện với nhau, sự truyền thông thành công hơn nếu các làn sóng não bộ của họ trong sự đồng bộ.Các nhà nghiên cứu tại Phòng Thử Nghiệm Baby-LINC Lab tại Đại Học Cambridge thực hiện nghiên cứu để khám phá xem các em bé có thể đồng bộ các làn sóng não bộ của chúng với những người lớn – và có phải việc nhìn vào mắt nhau có thể ảnh hưởng điều này. Các kết quả của họ được đăng trong Tạp Chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) hôm Thứ Tư.Nhóm nghiên cứu thử nghiệm các mẫu làn sóng não của 36 em bé (17 em trong thử nghiệm đầu và 19 trong thử nghiệm thứ 2) sử dụng điện não đồ (EEG), đo lường các mẫu của hoạt động điện đồ não đối với các điện cực trong hộp sọ mang trên đầu bởi những người tham gia. Họ so sánh hoạt động não bộ của em bé với người lớn là những người đang hát du dương dỗ dành các em bé.Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng làn sóng não của em bé đồng bộ nhiều hơn với làn sóng não của người lớn khi cái nhìn thẳng vào mắt của người lớn bắt gặp cái nhìn của em bé.