Nhật: Học Bổng Nghề Phi Công

TOKYO -- Thiếu phi công... do vậy, các hãng hàng không và các trường đại học Nhật Bản sẽ cấp học bổng cho những sinh viên học trở thành phi công.Bản tin NHK ghi rằng chương trình học bổng này được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Giao thông Nhật Bản và sẽ bắt đầu từ tháng 4 sang năm.Đối tượng đủ điều kiện nhận khoản vay không lãi suất trị giá 5 triệu yên, tương đương khoảng 45.000 đôla Mỹ, là sinh viên 6 trường đại học và cao đẳng dạy nghề có chuyên ngành đào tạo phi công.Số tiền học bổng do 1 công ty tín dụng lớn cung cấp. Các hãng hàng không và trường đại học sẽ chia sẻ chi phí bảo đảm cho khoản vay này. Số sinh viên mỗi năm được nhận học bổng này là khoảng 25 em.Các hãng hàng không tư nhân của Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu phi công nghiêm trọng do số lượng hãng hàng không giá rẻ và tuyến bay tăng lên.Tình trạng thiếu hụt phi công ảnh hưởng tới một số hoạt động của các hãng. Hãng AirDo có trụ sở tại Hokkaido đã phải hủy 60 chuyến bay trong tháng này và tháng 2 tới.