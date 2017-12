Cali Đón 112,000 Dân Tị Nạn, 15 Năm Qua; Tị Nạn Ở Nhiều Nhất: San Diego, Los Angeles

Trong số 50 thành phố đông dân nhất tại Hoa Kỳ, San Francisco được tuyên bố là thành phố thân thiện nhất đối với di dân, theo một phúc trình gần đây từ cơ sở chuyển tiền quốc tế TransferWise và Liên Minh Di Dân New York, đã đánh bại Chicago và New York để vào hạng đứng đầu.California nổi bậc như là tiểu bang duy nhất có 7 trong 8 thành phố trong 20 địa phương thân thiện di dân nhất. Texas có khuynh hướng đi xuống dưới chót danh sách, như Arizona đã từng đứng chót.9 loại dùng cho việc xếp hạng này là sự kết hợp của các chính sách của chính quyền và sự sẵn sàng của các nguồn lợi cho di dân. Những điều này đã được phân loại rộng rãi như sự ủng hộ của chính quyền, về khả năng chi trả và giáo dục.Theo thống kê dân số năm 2010, San Francisco có tỉ lệ 48.5% da trắng, 33.3% Á Châu và 15.1% gốc Hispanic hay Latino. Sự pha trộn chủng tộc cho thấy sự đa dạng của thành phố, và sự đa dạng là bằng chứng về sự chấp nhận di dân.Theo Council for Community và Economic Research, tổng số chi phí đời sống tại San Francisco là 62.6% cao hơn mức trung bình trên toàn quốc,” theo phúc trình cho biết.California đã đón nhận 112m000 người tị nạn trong vòng 15 năm qua, theo báo Sacramento Bee cho biết. Trong số đó, San Diego cho định cư 31,000 người tị nạn, Los Angeles nhận 30,000 và Sacramento nhận 20,000 người tị nạn. San Francisco, ngược lại, chỉ nhận 1,442 người tị nạn trong cùng thời gian này.Sau đây là 10 thành phố thân thiện nhất vơi di dân:1- San Francisco, CA2- Chicago, IL3- New York, NY4- San Jose, CA5- Washington DC6- Baltimore, VA7- Seattle, WA8- Boston, MA9- Los Angeles, CA10- Milwaukee, WI.