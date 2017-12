Dân Làm Từ Thiện Nhiều Nhất: Utah, Maryland, Minnesota...

WASHINGTON -- Hôm Thứ Ba trong tuần vừa qua gọi là ngaỳ Thứ Ba Trao Tặng (#GivingTuesday).Đó là ngaỳ tiếp sau Ngày Thứ Hai Mua Sắm Qua Mạng (Cyber Monday).Nói trao tặng, vì dân Mỹ vẫn cần tấm lòng từ thiện với những người vô gia cư, nghười nghèo...Trang web tài chánh WalletHub khảo sát tất cả các tiểu bang xem cư dân tiểu bang nào giàu lòng từ thiện nhất dựa vào hơn một tá chỉ số từ dân số, tỷ lệ dân bố thí trên tổng sô dân, tỷ lệ tặng từ thiện trên mức lương, trao tặng thực phẩm hay áo quần, thời lượng thiện nguyện làm từ thiện...Sau đây là thư tự các tiểu bang có dân giàu lòng từ thiện nhất theo thứ tự:1 Utah2 Maryland3 Minnesota4 Wyoming5 Wisconsin6 Washington7 Virginia8 South Dakota9 Georgia10 Oklahoma11 Connecticut12 Kansas13 New Hampshire14 Oregon15 New York16 Ohio17 North Dakota18 Missouri19 South Carolina20 Nebraska21 Tennessee22 Delaware23 Idaho24 Pennsylvania25 Arkansas26 Colorado27 Maine28 North Carolina29 Illinois30 Alabama31 New Jersey32 Iowa33 Vermont34 Alaska35 Massachusetts36 West Virginia37 Mississippi38 Indiana39 Michigan40 New Mexico41 Kentucky42 Montana43 California44 Florida45 Texas46 Arizona47 Louisiana48 Nevada49 Rhode Island50 Hawaii.