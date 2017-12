Du Khách Vô Mỹ Giảm 2017: Sợ Kỳ Thị Da Màu, Đồng Tính...

WASHINGTON -- Du khách quôc tế vào Hoa Kỳ giàm bớt...Báo The Hill dẫn thông kê từ Sở Du Lịch cho thấy có mức giảm 3.9% du khách quốc tế vào Mỹ từ tháng 6/2016 tới tháng 6/2017.Khi tính theo tháng: du khách vào Mỹ trong tháng 3/2017 giảm 8.3% so với tháng 3/2016.Du khách vào Mỹ trong tháng 5/2017 giảm 8.5% so với tháng 5/2016.Du khách vào Mỹ trong tháng 4/2017 tăng 7% so với tháng 4/2016.Du khách từ Mexico vào Mỹ hợp pháp giảm 9.4% trong 6 tháng đầu năm 2017 so với sáu tháng đầu năm 2016.Một phần vì chính phủ Trump siết cổng vào đôi với một số quốc gia bị nghi ngờ có nhiều hang ổ khủng bố.Mặt khác, một số quốc gia cảnh giác công dân của họ khi vào Hoa Kỳ, lấy cớ Hoa Kỳ thời Trump kỳ thị đồng tính luyến ái, kỳ thị da màu, kỳ thị Hồi Giáo, trong khi nói rằng cảnh sát Mỹ ưa bạo lực đối với dân da màu.