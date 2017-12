Cá Ngừ, Xe Hơi, BOT, McDonald’s, Tàu Sắt...

Xuân NiệmCá ngừ vẫn là theo mùa... hễ trúng mùa, là giá giảm. Do vậy, ngăn ngừa giảm giá là một ưu tiên.Báo Nông Ngiệp VN kể: Tham gia chuỗi liên kết cá ngừ giúp ngư dân khắc phục ‘được mùa mất giá'...Đó là chia sẻ của ngư dân tại hội nghị tổng kết thực hiện chuỗi khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ đại dương giữa Cty TNHH Thịnh Hưng và Tổ hợp tác nghề cá Phước Đồng do Chi cục Thủy sản Khánh Hòa tổ chức vào sáng 2/12.Bản tin VietnamNet ghi nhận tình hình Ô tô nhập sụt giảm 5 lần: Nín thở chờ thời điểm biến động...Từ 1/1/2018, thuế nhập khẩu ô tô và nhiều mặt hàng khác từ ASEAN sẽ giảm mạnh về 0%. Nhiều doanh nghiệp đang có tâm lý chờ đợi giảm thuế nên hoạt động nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này chững lại.Báo Tuổi Trẻ ghi lời một thứ trưởng rằng Dân không có lựa chọn về đường đi: bất công trong chính sách BOT.Phân tích rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng chung của các dự án BOT hiện nay, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật nói: có bất công trong chính sách.Báo Sao Star kể chuyện khai trương McDonald’s đầu tiên tại Hà Nội: Cụ bà 80 tuổi xếp hàng từ sáng sớm chờ chiếc bánh mì quốc tếDù là ngày cuối tuần nhưng nhiều người Hà Nội vẫn lo dậy sớm, xếp hàng dài chờ ăn hamburger của McDonald's - thương hệu nổi danh với 360.000 cửa hàng trên 119 quốc gia.Thông tin hãng McDonald’s tấn công thị trường Hà Nội khiến nhiều người chú ý. Cửa hàng đầu tiên này khai trương tại 2 tầng của tòa nhà Harphaco, có mặt tiền ngay phố Hàng Khay và Hàng Bài ở vị trí trung tâm Thủ đô.Sáng 2/12, mặc dù phải 9h cửa hàng mới chính thức mở cửa, đón những vị thực khách đầu tiên nhưng khoảng từ 7h30, hàng trăm người đã xếp hàng chờ đợi.Bản tin Sputnik của Nga kể về kiêu xe bọc sắt robot: Chuyên gia nước ngoài sẽ không thể sao chép công nghệ độc đáo của Nga, chẳng hạn như phần mềm được cài đặt cho gia đình robot Uran hiện nay.Đây là tuyên bố khi trả lời phỏng vấn Sputnik của Tổng giám đốc xí nghiệp phát triển các hệ thống dữ liệu doanh nghiệp 766 của Cục chế tạo-sản xuất thiết bị (UPTK) Dmitry Ostapchuk.Trước đó tại triển lãm vũ khí SOFEX-2016 (Jordan), Cục trưởng Cục bảo mật của "Rosoboronexport" Valery Varlamov nói với các phóng viên rằng các nhà xuất khẩu bắt đầu xúc tiến để bán ra nước ngoài robot đã tham gia quá trình phá mìn tại Palmyra (Syria) "Uran-6", cũng như có kế hoạch tạo hình ảnh hộ chiếu xuất khẩu cho phiên bản chiến đấu "Uran-9" và phiên bản cứu hỏa "Uran-14."Bản tin Zing kê chuyện sinh viên:“Ăn cơm 2.000, lái Grab, uống trà sữa bị lên án: Sinh viên giờ khổ quá!Sinh viên thời nay ăn gì, uống gì, làm gì đều có thể trở thành "tội đồ" trên mạng xã hội. Họ làm sai hay cư dân mạng "văn" nào cũng nói được?”Bản tin VnExpress ghi nhận: Thịt bò ngoại giá vài triệu đồng một kg ồ ạt vào Việt Nam.Nếu trước đây thị trường đa phần xuất hiện các loại thịt bò Australia, Ấn Độ thì nay bò cao cấp Mỹ, Nhật, Đan Mạch ngày càng nhiều.Tại cửa hàng thịt bò trên đường Cao Thắng, quận 3, TP SG thịt bò Nhật có giá lên tới gần 3 triệu đồng một kg, loại rẻ nhất là gần 2 triệu.Theo nhân viên cửa hàng, đây là loại bò thượng hạng của Nhật, được nuôi theo quy trình chất lượng cao.Báo Thanh Niên kê: Một tàu sắt không có số hiệu, không có người, dài 27 mét, rộng khoảng 8 mét vừa được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, phát hiện, lai dắt vào bờ khi đang trôi dạt trên biển.Chiều 1.12, thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa phát hiện một tàu sắt không số hiệu trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My Đông B, P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).Theo thượng tá Ba, vào lúc 4 giờ cùng ngày (1.12), đơn vị nhận được tin báo của người dân có một tàu sắt đang trôi dạt vào khu vực bờ biển Hà My Đông B.Tàu không có người, không có số hiệu, vỏ tàu sơn màu xanh, đã bị rỉ sét, dài 27 mét, rộng khoảng 8 mét, có 1 máy chính, 2 máy nhỏ, trên tàu có một số đồ dùng như quần áo, chén đũa, nước uống."Qua kiểm tra, chúng tôi tìm thấy trên tàu có một số mẫu giấy nhỏ ghi chữ Trung Quốc", thượng tá Ba nói thêm.Báo Lao Động ghi lời GS Hà Minh Đức cho hay, học trò ông là TS Đoàn Hương lẽ ra nên xin lỗi khi nói trong chương trình Cà phê sáng phát sóng trên VTV3 xung quanh vấn đề cải tiến tiếng Việt đã đã gọi những người người lên tiếng chỉ trích, phản đối công trình khoa học cải tiến chữ quốc ngữ của tác giả Bùi Hiền là “đám quần chúng”. Cách nói của TS Đoàn Hương được cho là thiếu tôn trọng dư luận.GS Hà Minh Đức cho hay:“Phát ngôn của cô ấy không chỉ là bột phát mà còn là hệ quả của một tính cách. Cô ấy không phải là nhà ngôn ngữ thì sao lại mời tham gia vào việc trả lời về một công trình nghiên cứu ngôn ngữ. Hơn nữa, Hương là một người văng-tê, không để ý quy củ, nói năng mạnh bạo.Tôi nhớ, trong một chương trình Giai điệu tự hào, cô ấy đã so sánh âm nhạc của Trịnh Công Sơn giống như quả bom được đặt vào tim và nổ tung. Có lần cô ấy lại ví một nhà xuất bản là nhà hậu sinh. Như thế là quá cường điệu, khập khiễng. Vận dụng lối nói quá để tạo ra sự sắc sảo là quyền của cô ấy. Nhưng không thể chấp nhận chuyện gọi dư luận là đám quần chúng... Tôi cho rằng Đoàn Hương nên xin lỗi dư luận sau phát ngôn lỡ lời này. Nhưng với tính cách như thế, tôi nghĩ là rất khó.“