Nghèo Nhất thế Giới: Burundi, Malawi, Trung Phi, Liberia,...

WASHINGTON -- Trong khi các luật sư và chuyên gia tài chánh tranh cãi về hướng đi kinh tế và các tác động toàn cầu, trang 24/7 Wall St. làm một thông kê về kinh tế toàn cầu xem quốc gia nào nghèo nhất thế giới.Thống kê dựa vào GNI, tức là gross national income per capita, lợi tức quốc gia trên đầu người tại 170 quôc gia.Tức là, con sô1 tương đương lợi tức trung bình người dân tại quốc gia đó.Sau đây là 10 quóc gia nghèo nhất thế giới, theo 24/7 Wall St. thứ tự bên cạnh sô tiền lợi tức đầu người trong năm.1. Burundi; $2802. Malawi; $3203. Central African Republic; $3704. Liberia; $3705. Niger; $3706. Madagascar; $4007. Democratic Republic of Congo; $4208. The Gambia; $4409. Mozambique; $48010. Guinea; $490Có thê đôi chiếu với bản thông kê của Business Insider về 10 quốc gia nghèo nhất thế giới đưa ra hồi tháng 2/2017, có hơi khác:1. Central African Republic — GDP per capita: $656 (£535)2. Democratic Republic of Congo — GDP per capita: $784 (£639)3. Burundi — GDP per capita: $818 (£667)4. Liberia — GDP per capita: $882 (£719)5. Niger — GDP per capita: $1,113 (£907)6. Malawi — GDP per capita: $1,139 (£929)7. Mozambique — GDP per capita: $1,228 (£1,001)8. Guinea — GDP per capita: $1,271 (£1,036)9. Eritrea — GDP per capita: $1,321 (£1,077)10. Madagascar — GDP per capita: $1,504 (£1,226).