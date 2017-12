Dân Bắc Hàn Vượt Biển Xin Tỵ Nạn

WASHINGTON -- Hiện tượng dân Bắc Hàn lên ghe vượt biển trốn vê Nam Hàn ngaà càng tăng vọt.Bản tin VOA hôm Thứ Sáu ghi nhận rằng mười người Triều Tiên được giải cứu sau khi thuyền của họ được phát hiện trong vùng biển ngoài khơi hòn đảo Hokkaido phía bắc Nhật Bản.Đây là chiếc mới nhất trong hàng chục chiếc tàu ọp ẹp của Triều Tiên trôi dạt đến Nhật mỗi năm. Hơn 50 tàu thuyền của Triều Tiên được phát hiện trong năm nay, so với 66 chiếc hồi năm ngoái.Trong khi đó, bản tin KBS ghi nhận: Hàng loạt tàu cá Bắc Triều Tiên trôi dạt tới vùng biển Nhật Bản...Trong tháng 11 này, có tới 10 chiếc tàu lạ của Bắc Triều Tiên được phát hiện trôi dạt tới vùng ven biển Nhật Bản.Vào hôm 28/11, một chiếc tàu gỗ trông giống tàu Bắc Triều Tiên chở 10 thuyền viên được phát hiện tại vùng duyên hải phía Đông đảo Hokkaido, Nhật Bản. Chiếc tàu này bị rơi mất mỏ neo và trong tình trạng bị trôi dạt.Cũng vào hôm 28/11, có hai chiếc tàu khác được phỏng đoán là tàu cá của Bắc Triều Tiên được phát hiện trôi dạt tới tỉnh Yamagata và tỉnh Ishikawa của Nhật Bản.Vào hôm 27/11 trước đó, trên một chiếc tàu gỗ trôi dạt tới vùng biển trước tỉnh Akita Nhật Bản đã phát hiện được tám thi thể. Một tàu cá khác chở bảy ngư dân cũng bị trôi dạt tới vùng biển Nhật Bản vào hôm 23/11.Cả 10 tàu cá miền Bắc trên đều được phát hiện ở vùng biển phía Tây Bắc Nhật Bản. Có phân tích cho rằng do chính sách tăng sản lượng đánh bắt cá vào mùa đông của chính quyền miền Bắc, cũng như việc Bắc Triều Tiên bán quyền đánh cá ven biển cho Trung Quốc, nhiều tàu cá nhỏ nước này phải chấp nhận đánh bắt xa bờ, sau đó bị trôi dạt bởi sóng to, gió lớn.