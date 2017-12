50 Thị xã Mỹ Dân Có Tuổi Thọ Ngắn Nhất

Các thành phố nào tại Hoa Kỳ có trung bình tuổi thọ cư dân ngắn nhất?Đây là câu hỏi bạn có thể quan tâm khi chọn nơi về cư ngụ lâu dài.Trong năm 2015, tuổi thọ trung bình tại Mỹ là 78.8 năm.Nhưng mỗi tiểu bang mỗi khác, và mỗi thành phố lại khác.Mỗi tiểu bang lại có một thành phố tuôi thọ ngắn nhất.Nơi tuổi thọ ngắn nhất là: 73.9 tuổi ở thị trấn Gadsen, Alabama.Sau đây là danh sách 50 thành phố có tuổi thọ ngắn nhất ở 50 tiểu bang, theo thư1ứ tự:-- Gadsden, Alabama: 73.9-- Anchorage, Alaska: 78.5-- Lake Havasu City-Kingman, Arizona: 75.7-- Pine Bluff, Arkansas: 74.7-- Redding, California: 76.7-- Pueblo, Colorado: 77.5-- Worcester, Massachusetts: 79.6-- Dover, Delaware: 77.5-- Panama City, Florida: 76.5-- Macon, Georgia: 74.9-- Kahului-Wailuku-Lahaina, Hawaii: 81.0-- Pocatello, Idaho: 77.9-- Danville, Illinois: 76.2-- Terre Haute, Indiana: 76.3-- Sioux City, Iowa: 78.8-- St. Joseph, Kansas: 77.2-- Huntington-Ashland, Kentucky: 75.7-- Hammond, Louisiana: 74.3-- Lewiston-Auburn, Maine: 78.3-- Hagerstown-Martinsburg, Maryland: 77.4-- Springfield, Massachusetts: 79.3-- Flint, Michigan: 76.1-- Duluth, Minnesota: 79.0-- Gulfport-Biloxi-Pascagoula, Mississippi: 75.5-- Joplin, Missouri: 76.5-- Great Falls, Montana: 78.8-- Grand Island, Nebraska: 79.3-- Carson City, Nevada: 76.8-- Manchester-Nashua, New Hampshire: 80.1-- Vineland-Bridgeton, New Jersey: 76.6-- Farmington, New Mexico: 77.3-- Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, New York: 78.5-- Rocky Mount, North Carolina: 75.8-- Bismarck, North Dakota: 80.4-- Weirton-Steubenville, Ohio: 76.3-- Lawton, Oklahoma: 76.0-- Grants Pass, Oregon: 77.3-- Scranton–Wilkes-Barre–Hazleton, Pennsylvania: 77.7-- Providence-Warwick, Rhode Island: 79.6-- Florence, South Carolina: 74.2-- Rapid City,South Dakota: 80.2-- Morristown, Tennessee: 75.6-- Odessa, Texas: 75.1-- Salt Lake City, Utah: 79.3-- Burlington-South Burlington, Vermont: 80.9-- Roanoke, Virginia: 77.8-- Longview, Washington: 77.5-- Beckley, West Virginia: 74.9-- Janesville-Beloit, Wisconsin: 78.9-- Casper, Wyoming: 77.7.