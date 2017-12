Sài Gòn: Hạ Giá Black Friday Nhưng Khách Hàng Vẫn Vị Thiệt

Các thương hiệu tại Mỹ giảm giá lên đến 70%, 80% nhân dịp Black Friday, còn tại VN có quy định chỉ được giảm giá đến 50% khiến người tiêu dùng thiệt thòi.Những năm gần đây, Ngày thứ sáu đen (Black Friday) 24-11, ngày siêu giảm giá không chỉ diễn ra ở Mỹ mà còn là ngày hội bán hàng của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Vào dịp Black Friday năm nay, hàng loạt thương hiệu trong và ngoài nước đồng loạt tung ra chương trình siêu giảm giá vào ngày 24-11 và kéo dài trong các ngày cuối tuần là 25 và 26-11, theo Người Lao Động (NLĐO).Ở Sài Gòn, với mức giảm giá từ 20% đến 50%, lượng khách đổ về các trung tâm thương mại gia tăng đột biến, cao trào là ngày 24-11.NLĐO ghi nhận tại trung tâm thương mại Vincom (Q.1), có những thời điểm dòng người rồng rắn xếp hàng tại một số gian hàng như H&M, Aldo, Charles&Keith... vì có một số mẫu được giảm giá mạnh đến 50%. Tại cửa hàng Aldo, chương trình giảm giá 50% chỉ kéo dài đến 15 giờ ngày 24-11 nên đến sát giờ, nhiều khách hàng bị chặn bên ngoài cửa hàng. Uyên, một bạn trẻ vừa mua được 2 túi xách của thương hiệu này, hớn hở cho biết đã kịp mua được với mức giảm 50%, giá chỉ còn 650,000 – 700,000 đồng cho một chiếc túi xách là “quá ngon”.Như mọi năm, mặt hàng ăn theo Black Friday nhiều nhất ở Việt Nam là quần áo. Một nữ khách hàng tên Hà, cho biết: “Đi mua hàng hôm nay khá đông nhưng chịu khó để mua được một số quần áo với giá rẻ hơn nhiều so với ngày bình thường. Tuy nhiên nhiều cửa hàng chỉ giảm giá cho một số sản phẩm chứ không giảm cho tất cả như nước ngoài”.Không chỉ các thương hiệu nước ngoài mới mạnh tay giảm giá, nhiều thương hiệu Việt cũng tham gia để tăng doanh số. Năm nay là lần đầu tiên hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra áp dụng thí điểm trên 60,000 sản phẩm nhu yếu trong chương trình "6 ngày cuồng nhiệt mua sắm" (21 đến 26-11) trên cả nước. Còn thương hiệu giày Juno tung ra chương trình khuyến mãi lớn dịp Black Friday kéo dài từ ngày 17 đến 26-11, như 200,000 đôi giày đồng giá 200,000 đồng, cùng hàng loạt giày, túi xách đồng giá 300,000 đồng hoặc đơn giản là giảm 50%. Chỉ trong ngày đầu tiên khuyến mãi, doanh số của hiệu giày Juno đạt khoảng 1 triệu USD, tương đương hơn 22 tỉ đồng, gấp gần 4 lần doanh thu ngày đầu tiên của chương trình Black Friday năm 2016.Theo NLĐO, các siêu thị điện máy cũng khuyến mãi mạnh. Chẳng hạn Điện Máy Xanh giảm từ 5% đến 15% cho hàng loạt sản phẩm điện thoại di động, laptop, máy tính bảng; hay khách được tặng phiếu mua hàng từ 500,000 đồng đến 2 triệu đồng, hoặc một số sản phẩm ti vi, tủ lạnh, máy lạnh được giảm đến 49%. Siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn cũng giảm giá một số sản phẩm đến 50%...Dịp Black Friday vừa rồi, khách hàng gia tăng ở những cửa hàng có giảm giá là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng theo NLĐO ghi nhận, đối với một số thương hiệu không có chương trình khuyến mãi ngày Black Friday, người mua cũng đông hơn thường ngày. Tại cửa hàng Zara ở Vincom Sài Gòn, nhiều khách hàng vẫn mua đồ dù hãng này không giảm giá. Tương tự, cửa hàng Pull & Bear chỉ giảm 30% cho sản phẩm giày dép vẫn thu hút được đông đảo khách hàng. Chị Ngân, một khách hàng đang mua sản phẩm tại Zara, cho rằng do đã mất thời gian để đi mua sắm dịp này nên đi một loạt các thương hiệu luôn.Một điều nữa là trong khi các thương hiệu tại Mỹ giảm giá lên đến 70%, thậm chí 80% nhân dịp Black Friday thì tại VN, hầu hết các doanh nghiệp chỉ giảm tối đa đến 50%. Điều này là tuân thủ đúng quy định chi tiết về luật Thương mại. Theo đó, các mặt hàng chỉ được giảm giá không quá 50% và tổng thời gian giảm giá không quá 90 ngày/năm (trong đó thời hạn giảm giá của một chương trình khuyến mãi không được quá 45 ngày).Trên thực tế, một số cửa hàng hiện vẫn để mức giảm giá lên đến 60% hoặc có nơi giảm giá 50% rồi giảm thêm 10% nữa nếu khách hàng thanh toán qua thẻ ngân hàng. Riêng nhà mạng MobiFone ngày 24-11 nhân dịp Black Friday cũng khuyến mãi tặng 100% giá trị thẻ nạp và nhân đôi ngày sử dụng cho khách hàng trả trước...NLĐO dẫn lời chuyên gia marketing Lê Phụng Hào, cho rằng quy định chỉ được giảm giá ở mức 50% đã quá lạc hậu so với biến động thị trường và đã khiến cho người tiêu dùng VN bị thiệt thòi nếu so với các chương trình giảm giá mạnh ở các nước. Hơn thế, do hiện nay cũng không có cơ quan quản lý nào đi kiểm tra, giám sát việc khuyến mãi của các doanh nghiệp nên đã xảy ra tình trạng không công bằng trong hoạt động thương mại. “Nhiều sàn bán hàng qua mạng đã tổ chức bán giá sốc, thậm chí giảm đến 80% trong 1 - 2 giờ đồng hồ để thu hút khách hàng cũng không ai kiểm soát hết được. Còn doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định thì bị thiệt thòi, nhất là các thương hiệu lớn vốn không hề dám vượt rào”, ông Hào nói.Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng quy định này là bất cập trên thị trường bởi có những sản phẩm, những ngành hàng đặc trưng như hàng thời trang, hàng tươi sống… có vòng đời ngày càng ngắn. Vì vậy áp dụng quy định cứng nhắc chỉ được giảm giá không quá 50% khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc điều tiết hoạt động của mình.