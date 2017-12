Ra Mắt Truyện Cổ Tích Việt Nam Song Ngữ Việt-Anh

Bìa sách.Westminster (Bình Sa)- - Thư Viện Việt Nam tọa lạc tại số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove do nhà báo Du Miên làm Giám Đốc Điều Hành cho biết buổi ra mắt sách “Truyện Cổ Tích Việt Nam”, ấn bản song ngữ Việt Anh 3 cuốn, sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2017, tại Phòng Sinh Hoạt Thư Viện Việt Nam.Ký giả Du Miên trân trọng kính mời qúy vị nhân sĩ, qúy vị mạnh thường quân bảo trợ, qúy thiện nguyện viên, qúy vị đại diện Cộng Đồng, Hội Đoàn, Đoàn thể, các cơ qan truyền thông cùng đồng hương thân hữu đến tham dự buổi ra mắt sách nói trên.Tiếp xúc với nhà báo Du Miên được ông cho biết: “Sau 19 năm mở cửa hàng ngày phục vụ độc giả đến đọc sách,, hôm nay, chúng tôi Hân hạnh loan báo đến cùng quý vị cũng như đồng hương khắp nơi biết, cuốn Cổ Tích Việt Nam thứ 3 do Thư Viện Việt Nam thực hiện bằng song ngữ Việt-Anh, vừa in xong, ông xin thông báo tin vui nầy đến một số đồng nghiệp, thân hữu trong buổi tiếp xúc ngắn tại Thư Viện Việt Nam vào chiều ngày 29 tháng 11 vừa qua.”Ông tiếp, Bên cạnh cuốn thứ 3 là 2 cuốn 1 và 2. Chụp hình chung 3 cuốn, trông thật dồ sộ. Mỗi cuốn dày trên 500 trang.Ký giả Du Miên nói: vào năm 2001, Thư Việt Việt Nam cho in bộ Cổ Tích Việt Nam do giáo sư, nhà báo Trần Lam Giang kể lại. Nhờ sự tiếp tay của một số thân hữu, bộ cổ tích 1100 trang, gồm 3 cuốn, đã được tặng miễn phí cho trên 500 trường dậy Việt ngữ khắp nơi tại Hoa Kỳ và một số nước khác.Ngoài phần tặng 2,000 cuốn cho các trường dạy Việt ngữ, Thư Viện Việt Nam đã in thêm 2 lần nữa và được kể là một bộ sách có số lượng phát hành khá cao.Thể theo yêu cầu của nhiều độc giả, muốn dịch bộ cổ tích này sang tiếng Anh để con em có cơ hội tìm hiểu chuyện xưa tích cũ của tổ tiên ông bà.Vào năm 2012, giáo sư Tôn Thất Diên bắt đầu dịch bộ Cổ Tích này sang tiếng Anh và đến nay đã xong trọn bộ.Ký giả Du Miên kể lại khi ra mắt bộ Cổ Tích VN vào năm 2001, có người thắc mắc, sách Cổ Tích ở trong nước có nhiều tác giả đã viết rồi, sao Thư Viện VN còn ấn hành cuốn Cổ Tích này nữa?“Như chúng ta đều biết, sách trong nước được viết theo chỉ đạo của đảng cầm quyền. Ngay đến lịch sử dân tộc, nhà cầm quyền cũng chỉ đạo viết theo ý họ. Cổ tích là chuyện truyền miệng từ đời này sang đời khác. Chỉ tới khi Cộng sản chiếm nước ta, cổ tích được kể theo kiểu lồng vào khung cảnh “nông dân nổi dậy”, khai thác yếu tố “đấu tranh giai cấp” hoặc ca ngợi “chủ nghĩa Mác Lê-nin” v.v… Chính vì thế nên ban tu thư Thư Viện VN giao trách nhiệm kể chuyện Cổ Tích cho giáo sư Trần Lam Giang.” Ký giả Du Miên còn cho biết sau khi sách phát hành, Thư Viện của chúng ta đã nhận được phản hồi rất tốt từ những nhà phê bình, học giới và truyền thông báo chí.Theo nhận xét chung, giáo sư Trần Lam Giang đã kể đúng, kể giống như chuyện được truyền miệng trong dân gian.Khi dịch sang tiếng Anh, sau khi phát hành cuốn 1 và cuốn 2, Thư Viện đã nhận được lời khích lệ của nhiều giới. Điểm nổi bật nhất của công trình phiên dịch do giáo sư Tôn Thất Diên thực hiện là: bên tiếng Việt (được in bên tay trái) nội dung như thế nào thì trang đối diện (bên tay phải), bằng tiếng Anh, cũng dịch đúng chừng ấy. Điều này rất tiện cho độc giả muốn tra cứu, so sánh nội dung bằng cả hai thứ tiếng Việt – Anh. Chẳng những hữu ích cho các em hiểu cổ tích mà còn có thể học thêm tiếng Việt, và hiểu liền vì có bản tiếng Anh đi kèm. Cũng vậy, ông bà phụ huynh cũng có dịp đủ “bùa” để “kể chuyện cổ tích VN cho con cháu bằng tiếng Anh”!Trả lởi câu hỏi của chúng tôi về giá cả của bộ sách, Ký giả Du Miên cho biết: “Giá mỗi cuốn 20 đô. Nếu mua luôn 1 lần 3 cuốn sẽ chỉ trả 50 đô thôi.” Ông cũng cho biết thêm nếu ở xa muốn Thư Viện gởi bộ sách 3 cuốn này đến tận nhà thì cộng luôn phí gởi là 65 đô. Chi phiếu vui lòng đề trả cho “Vietnamese Cultural Center” và gởi về địa chỉ 10872 Westminster Avenue, Suite 214 & 215, Garden Grove, CA 92843. Sách sẽ được gởi hạng Priority Mail của Bưu Điện Hoa Kỳ, vài ba ngày giao tới tận nhà.Với độc giả vùng Nam California, ký giả Du Miên mời gọi cùng đến tham dự buổi ra mắt Cổ Tích Việt Nam, ấn bản song ngữ Việt Anh 3 cuốn vào ngày giờ kể trên.Sau 19 năm mở cửa hàng ngày phục vụ độc giả đến đọc sách, Thư Viện Việt Nam còn có ban tu thư, chuyên nghiên cứu và ấn hành các tác phẩm biên khảo về văn hóa và lịch sử.Thư Viện đã phát hành:1- Cổ Tích Việt Nam 3 cuốn, bản tiếng Việt, người kể chuyện Trần Lam Giang (2001). Tái bản lần thứ 3.2- Bách Việt Tiên Hiền Chí, cổ sử về nguồn gốc đích thực của người Việt Nam, giáo sư Trần Lam Giang dịch và chú thích, từ nguyên bản chữ Nho của sử gia Âu Đại Nhậm đời nhà Minh (2006). Bộ sử người Tàu dấu nhẹm hơn 500 năm. Tái bản lần thứ 2.3- Việt Nam: Suối Nguồn Văn Minh Phương Đông, Du Miên Lê Thanh Hoa, trưng sử liệu Âu-Mỹ và cổ sử chứng minh người Tàu học văn hóa người Việt, Khổng Tử lấy ca dao Việt dạy luân lý cho người Tàu, tổ nhà Chu cho 2 hoàng tử sang học văn hóa Việt (theo sử ký Tư Mã Thiên), Tử Cấm Thành do kiến trúc sư Nguyễn An của Việt Nam vẽ kiểu và chỉ huy hàng triệu công nhân xây dựng (2008). Tái bản lần thứ 3.4- Vietnam: The Springhead of Eastern Culture and Civilization, tiến sĩ Joseph Mỹ Võ, Ph.d. dịch sang tiếng Anh từ nguyên tác Việt Nam: Suối Nguồn Văn Minh Phương Đông của Du Miên Lê Thanh Hoa (2009). Tái bản lần thứ 2.5- Legends of Viet Nam, 3 cuốn, Giáo sư Tôn Thất Diên dịch sang tiếng Anh từ bộ Cổ Tích Việt Nam do Giáo sư Trần Lam Giang kể (2015, 2016 và 2017).Nhân dịp nầy,Thư Viện Việt Nam cũng cho biết, trong buổi ra mắt sách vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2017, tại Phòng Sinh Hoạt Thư Viện Việt Nam, các thiện nguyện viên và thân hữu đã chuẩn bị chu đáo phần ẩm thực khá hấp dẫn, gồm nhiều món ngon quê hương, để mời khách và thân hữu trong dịp cùng mừng công trình to lớn này được hoàn tất.Kết thúc buổi tiếp xúc, ký giả Du Miên cho biết bước kế tiếp của bộ Cổ Tích Việt Nam song ngữ này là ao ước được in bìa cứng, gáy chỉ để lưu giữ được lâu. Ông nói: “Nếu có người hảo tâm giúp tiền in, Thư Viện Việt Nam cũng sẽ in để tặng tất cả các trường dạy tiếng Việt ở hải ngoại. Nhưng đó là chuyện ao ước, chưa thể loan báo trước được.”Mọi chi tiết liên lạc: Thư Viện Việt Nam tọa lạc tại số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove, CA 92843,Điện thoại (714) 398-3033.