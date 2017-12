VN Xuất Cảng Than Đá Tăng 53%

Kim ngạch hàng hóa VN xuất cảng 11 tháng ước tính đạt 193,8 tỷ USD. Bản tin từ ANTV ghi rằng trong 11 tháng đầu năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất cảng ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa xuất cảng tháng 11/2017 ước tính đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,0 tỷ USD, giảm 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 6,5%. Một số mặt hàng xuất cảng có kim ngạch giảm so với tháng trước bao gồm sắt thép, gạo, điện thoại và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, thủy sản, dệt may... Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch xuất cảng tăng như than đá (tăng 53,3%), rau quả (tăng 20,7%), xăng dầu (tăng 13%), hóa chất (tăng 9,5%), cao su (tăng 7,1%).