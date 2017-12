Quảng Ninh: Sếp Đồn Công An Sex Bé Gái, Đền 30 Triệu

HANOI -- Tử trụ sở công an tới hang ổ tra tấn người, và bây giờ là nơi để hiếp dâm?Chuyện xảy ra tại Quảng Ninh với nghi vấn cáo buộc: Trưởng Công an xã dâm ô bé gái tại phòng làm việc?Báo Pháp Luật kể rằng vào sáng 20/11/2017, bộ phận một cửa UBND xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của gia đình ông Lý Văn Liêu (là người dân tộc Dao ở thôn 4 xã Đồng Rui) về việc Trưởng công an xã này lấy lý do công việc, đưa con gái ông là L.T.U (SN 26/8/2001) lên trụ sở công an xã dọa nạt và thực hiện hành vi dâm ô.Theo bà Phoòng Thị Thương (mẹ cháu U), khoảng 14 giờ ngày 18/11/2017, Trưởng Công an xã Đồng Rui là ông Phạm Văn Long đến nhà gặp bà và cháu U nói có giấy từ trên gửi xuống để làm việc với cháu U. Sau khi ra về được vài phút sau, ông Long gọi điện gặp cháu U và khoảng 14h30 phút, ông đi xe máy xuống đưa cháu U lên xã.Đến 17 giờ, khi trời đã xẩm tối, không thấy con về, bà Thương gọi điện thì nghe thấy tiếng con gái kêu khóc. Đoán có sự việc chẳng lành, bà gọi điện báo cho chồng đang đi làm và nhờ người lên xã đón con về.Cháu U cho biết, ông Long đưa cháu vào phòng làm việc rồi chốt cửa, dọa đưa cháu đi trại giáo dưỡng do xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Sau hồi lâu dọa nạt, ông Long hứa sẽ giúp cháu không phải đi trại, rồi lân la ngồi gần vuốt tóc, ôm eo, sờ soạng. Chỉ đến khi mẹ cháu gọi đến và thấy cháu kêu khóc, phản ứng quyết liệt, Trưởng Công an xã mới để cháu về...Cũng theo cháu U, khi đang ở trong phòng cùng ông Long, thì thấy có một người mở khóa đẩy cửa định bước vào, nhưng ông Long đã xua tay và người này ra ngay.Được biết, người mở cửa và bị ông Long phẩy tay ra ngoài trên là ông Phạm Văn Tuân – Phó Trưởng Công an xã Đồng Rui. “Chiều hôm đó là thứ bảy, tôi lên phòng làm việc của công an xã để lấy máy tính về nhà làm. Vừa bước vào cửa phòng tôi nhìn thấy Phạm Văn Long và một cháu gái đang ngồi cạnh nhau. Thấy tôi, anh Long phẩy tay ra ngoài, tôi bèn ra ngay và đóng lại cửa phòng như cũ, lúc đó khoảng gần 4 giờ chiều. Sau này tôi mới biết cháu gái đó là L.T.U”- ông Tuân kể lại.Bà Thương cho biết thêm, tối 18 cho đến ngày 22/11, ông Phạm Văn Long cùng với mẹ, em gái và nhờ người quen nhiều lần đến gia đình xin lỗi, mong tha thứ, nhưng cũng bóng gió răn đe. Trưa 23/11, Long cùng với cô Huần (vợ công an viên trong xã) mang đến gia đình 30 triệu đồng (tương đương 1.323 đôla Mỹ) nói để bồi thường danh dự.Báo Pháp Luật ghi thêm:“Được biết chiều cùng ngày, gia đình cháu U đã lên xã rút đơn tố giác.”