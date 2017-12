300 Nhân Viên Xe Buýt Đình Công

ĐÀ NẴNG -- Gần 300 công nhân xe buýt Quảng An 1 đình công vì công ty nợ lương...Báo Môi Trường & Đô Thị ghi nhận rằng hôm Thứ Sáu 1/12/2017, gần 300 công nhân thuộc CTCP công nghiệp Quảng An 1 đình công không chở khách để đòi tiền lương và bảo hiểm y tế làm nhiều hành khách trễ giờ làm.Theo đó, các tài xế và nhân viên soát vé đã đến bãi tập kết xe buýt Quảng An 1 để đòi tiền lương và bảo hiểm y tế nhưng không có đại diện lãnh đạo công ty đến nói chuyện với công nhân.Được biết, công ty xe buýt Quảng An 1 có tổng cộng 65 đầu xe và có 60 đầu xe đang hoạt động với 5 tuyến chính, 5 đầu xe dự phòng tất cả các tuyến chủ yếu phục vụ công nhân, học sinh, sinh viên.Trao đổi với PV báo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, anh Phan Ngọc Thành (tài xế xe buýt tuyến số 11) nói: “Tài xế công nhân rất là vất vả mới có được đồng lương, nhiều người ra đây còn thuê phòng trọ, bây giờ không có tiền ăn nữa chứ. Con đau, vợ ốm bây giờ không có tiền. Công ty đã hứa đi hứa lại rất là nhiều lần rồi. Công ty hứa trả lương tháng 10 và 11/2017 chậm nhất là 30/11 mà đến sáng nay 1/12 chưa có lương nên anh em chúng tôi quyết định không làm việc. Nếu không có lương anh em chúng tôi không đi làm”.Bản tin cũng ghi lời anh Lê Minh Dũng (tài xế tuyến số 11) bức xúc không kém: “Anh em chúng tôi rất là bức xúc. Chúng tôi muốn đồng hành với công ty để hoạt động tốt nhưng tình trạng chậm lương lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi. Giờ chúng tôi đã hết kiên nhẫn, chúng tôi nghỉ không làm việc, anh em chúng tôi còn vợ còn con nữa chứ. Mọi vấn đề sinh hoạt của chúng tôi đều nhìn vào đồng lương nếu chậm trễ một lần hai lần còn được nhưng đến bây giờ rất nhiều lần. Lương theo quy định của lao động có thể chậm năm đến mười ngày chúng tôi có thể chấp nhận được nhưng đến nay đã hai tháng chưa có lương. Chúng tôi không thể kiên nhẫn được nữa”.Theo một số phản ánh của tài xế thì công ty có nhiều bất cập nợ lương, trả thẻ bảo hiểm ý tế chậm đến 6 tháng. Bảo hiểm y tế lại làm với bệnh viện tư nhân (bệnh viện Hoàn Mỹ) nên chi phí dịch vụ rất cao, bảo hiểm thì người có người không?Theo chị Thủy (nhân viên bán vé xe buýt CTCP công nghiệp Quảng An 1) cho biết: “Ngày 20/10, chúng tôi đã làm đơn gửi lên các sở ban ngành liên quan. Đến ngày 30/10, ban lãnh đạo công ty đã có cuộc họp với đại diện 5 tuyến xe buýt, sở Giao Thông Vận Tải và sở Thương binh Xã hội về vấn đề trả lương cho công nhân theo cuộc họp thì ngày 15/11 công ty sẽ trả lương cho công nhân nhưng đến nay 30/11 vẫn chưa có. Công ty thông báo chiều ngày 30/11 có lương và đến nay vẫn chưa có nên anh em quyết định nghỉ”.Trong khi đó, bản tin Zing tường thuật:“...Ngày 1/12, tại bãi đỗ xe buýt ở chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) hơn 200 tài xế, nhân viên xe buýt thuộc công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An (chi nhánh Đà Nẵng) đã ngưng việc tập thể phản đối công ty vì trả lương chậm.Chị Ngô Thị Lệ Thủy, cho biết từ khi đi vào hoạt động vào cuối năm 2016 đến nay, hầu như tháng nào công ty cũng chậm lương dù đã có cam kết trả vào ngày 15 hàng tháng.”