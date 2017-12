Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, Đài Little Saigon TV Kỷ Niệm 100 Năm Cải Lương Tri Ân 1 Thế Kỷ Nghệ Thuật

Trong Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Cải Lương.Fountain Valley (Bình Sa)- - Tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley.vào tối Thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2017, Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang do cô Mai Chân làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng đài Little Saigon TV (chương trình cổ nhạc Văn Lang) long trọng tổ chức kỷ niệm “Hành Trình 100 Năm Cải Lương”Điều hợp chương trình MC. Phạm Khanh và Nghệ Sĩ Mai Chân.Mở đầu nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm.Tiếp theo MC. Phạm Khanh đại diện chương trình cổ nhạc Văn Lang của Đài Little Sài Gòn lên chào mừng quan khách cùng đồng hương, Anh tiếp, “Kỷ niệm 100 năm cải lương để tri ân đến ngành sân khấu cải lương, các vị nghệ sĩ tiền bối đã dày công sáng tạo nghệ thuật văn hóa dân tộc cổ truyền và cũng để cho tuổi trẻ hải ngoại có ý thức về cội nguồn của bộ môn cổ truyền nầy.”Nghệ sĩ Mai Chân, Trưởng Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, thay mặt ban tổ chức gởi lời chào mừng và cảm ơn quan khách cũng như đồng hương tham dự, đặc biệt cảm ơn Đài Truyền Hình Little Sài Gòn TV, cô cho biết: “Ngược dòng thời gian 100 năm về trước vào ngày 16 tháng 11 năm 1917 tại nhà hát tây Sài Gòn đã tưng bừng trình diễn tuồng Gia Long Tẩu Quốc, đã đánh dấu ngày đầu phôi thai của ngành Cải Lương ra đời, với sự ủng hộ đông đảo của quần chúng , đã gây tiếng vang sâu rộng khắp nơi và nghệ thuật Cải Lương cũng theo đà phát triển bắt đầu từ đây.Sau đó lễ cung nghinh các Thánh tổ ngành sân khấu qua phần nhạc lễ tưởng niệm các vị thánh tổ, các nghệ sĩ tiền bối có công gầy dựng nền văn hóa cổ truyền qua bộ môn nghệ thuật cải lương, trong lúc nầy Ba hồi trống tổ được gióng lên để cung nghinh các vị thánh tổ ngành sân khấu vào nơi an vị với phần nghi thức nhạc lễ do Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Lạc Hồng phụ trách.Sau đó Giáo Sư Trần Văn Chi, Cố Vấn Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, Nhà nghiên cứu Văn hóa Nam Bộ một người đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu và nghiên cứu tường tận về bộ môn nầy lên phát biểu, ông cho biết:về lịch sử hình thành sân khấu cải lương, bắt đầu từ đâu, biến đổi thế nào. Ông nói: “Ai cũng biết cải lương biến cải từ nhạc lễ mà tại sao nó không ở Thăng Long, Bắc Hà, mà lại ở đồng bằng sông Cửu Long, cái nôi của cải lương. Những dẫn giải gây ngạc nhiên cho người nghe làm tăng thêm thích thú khi thưởng thức.Theo ông, cải lương theo những di dân chối bỏ Chúa Trịnh từ đất Bắc vào miền Trung ở, tiếp tục đi về miệt đồng bằng sông Cửu Long trù phú, được người trong Nam cưu mang, và cải lương phát triển mang hơi hướng của nhạc lễ cung đình Huế chứ không ảnh hưởng của nhạc lễ miền Bắc. Với cung cách biến đổi để phát triển của người miền Nam, cải lương luôn đổi mới để phát triển được cho tới ngày hôm nay, như biến đổi về nhạc cụ, tuồng tích, cũng như về xã hội. Hôm nay hơn 500 người đến đây không phải là để xem hát, mà là dự một buổi văn hóa rất cao, bởi vì cải lương không phải bình dân như người ta nghĩ, mà là từ trí thức đưa xuống dân dã, nên ai nói cải lương bình dân là không đúng,”Trong phần trình bày khá chi tiết đã làm cho khán giả hiểu được một phần về sự hình thành và ra đời của bộ môn cải lương.Tiếp theo phần phát biểu của ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trong phần phát biểu, ông đã ca ngợi tinh thần bảo tồn và phát huy văn hóa tại quê người của Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang và Đài Truyền Hình Little Sài Gòn TV. Sau đó ông trao bằng tưởng lệ đến Ban tổ chức.Chương trình tiếp tục với Liên khúc “Kỷ Niệm 100 Năm Cải Lương” do nhóm Văn Lang và vũ đoàn Việt Cầm trong tiết mục mở màn đã chiếm trọn cảm tình khán giả bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.Tiếp theo phần trình diễn “điệu Khúc Hồng Thiên” mừng 100 năm cải lương của Soạn giả Trần Văn Hương qua phần trình diễn của Nghệ sĩ Tuấn Phong.Chương trình tiếp tục qua các tiết mục như: Tứ Đại Oán “Bùi Kiệm Thi Rớt,” sáng tác Trương Duy Tảng năm 1906, được ban nhạc tài tử Nguyễn Tống Triều lưu diễn tại các thuộc địa Pháp, và sân khấu Minh Tân ở Mỹ Tho năm 1910, và ca ra bộ tại Vĩnh Long năm 1916. Tiết mục này do ban nhạc Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Lạc Hồng trong phần đệm nhạc, cùng hai nghệ sĩ Phượng Hồng, Quỳnh Hoa diễn thật dí dỏm.Kế đến là điệu Khóc Hoàng Thiên bài “Mừng 100 Năm Cải Lương” của soạn giả Trần Văn Hương do hai nghệ sĩ Tuấn Phong và Giang Bích Phượng trình diễn.Tiếp tục Nghệ sĩ Cẩm Thu làm cả hội trường xúc động qua bài “Dạ Cổ Hoài Lang,” một tâm sự của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu nói lên sự nhớ thương người tình của mình.Qua các màn trình diễn những trích đoạn cải lương, những bi trường kịch, những màn múa hào hùng chiến đấu chống ngoại xâm đã lần lượt trình diễn.“Tuyệt Tình Ca” của hai soạn giả Ngọc Điệp và Hoa Phượng, một vở diễn kinh điển đã lấy nuớc mắt bao khán giả miền Nam Việt Nam thập niên 1960. Tuyệt phẩm này nói lên nỗi đoạn trường của cả một dân tộc trong hoàn cảnh chiến tranh chia ly loạn lạc, với diễn xuất của nghệ sĩ tài danh hải ngoại Phượng Liên, Tuấn Châu và Vũ Luân đã một lần nữa làm nhiều khán giả rơi lệ.Tiếp theo là phần trích đoạn “Sau Bức Màn Nhung” của soạn giả Lê Tín, nói lên tâm sự của cuộc đời nghệ sĩ và số phận của những người trót mang kiếp cầm ca qua trình diễn của Lê Tín và Thanh Vũ, nghe sao mà cay đắng.Trong phần trình diễn với sự góp mặt của các nghệ sĩ tài danh hải ngoại như Phượng Liên, Vũ Luân, Kim Tiểu Long, Tuấn Châu, Cẩm Thu, Lê Tín, Minh Cảnh Em, Thanh Kim Mỹ, Hữu Thọ, và các nghệ sĩ trẻ Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, vũ đoàn Việt Cầm, cùng các nhạc sĩ Hoàng Phúc (guitar phím lõm), Lê Khiêm (đờn cò), Kim Đồng (đờn bầu), Thanh Tùng (sến), đã tạo nên một đêm diễn tuyệt vời với sự ngưởng mộ của thính giả.Kết thúc chương trình với Liên khúc “Mừng Đoàn Văn Lang” với phần trình diễn của toàn thể anh chị em nghệ sĩ tham dự.Đây là một chương trình mà Nghệ Sĩ Mai Chân cùng đài truyền hình Little Sài Gòn đã chuẩn bị sau một thời gia khá dài để tưởng nhớ đến những bậc tiền bối, những người đã có công trong việc hình thành bộ môn cải lương để duy trì và phát triển hơn 100 năm qua.