Kiếp Sau Xin Chớ Làm Đàn Bà

Nguyễn Thị Cỏ MayNăm 2011, Pháp có vụ ông Dominique Strauss-Kahn, đảng viên cao cấp đảng Xã Hội, Đại diện Pháp làm Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế ở New York, tấn công tình dục và toan cưỡng dâm người nữ bồi phòng da đen Nafissatou Diallo ở khách sạn Sofitel, bị cảnh sát Mỹ còng tay, tống giam và đưa ra Tòa, đã dấy lên ồn ào dư luận, nhưng chỉ ít lâu rồi lại rồi lại êm gọn. Nay vụ tấn công tình dục của nhà sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein mới thật sự thành chuyện, làm cho các bà nạn nhơn và cả các bà không nạn nhơn cũng đều lên tiếng. Kẻ tố cáo, người ủng hộ những kẻ tố cáo. Lần đầu tiên, nạn nhơn không giữ im lặng nữa. Họ lên tiếng.Ông bị thưa về tội sách nhiễu và tấn công tình dục. Từ lâu ông Weinstein vẫn tìm cách ém nhẹm những hành động của ông tuy thực tế ông nắm giữ một bản «danh sách đen» 91 phụ nữ nạn nhơn và chinh những người này đang lần lược tố cáo ông. Và theo báo chí, danh sách này do ông thiết lập.Tiếp theo, ở Pháp vừa nổi lên vụ Giáo sư, Triết gia Hồi giáo, Tariq Ramadan, bị báo chí tố cáo tội sách nhiễu tình dục. Bà Acha Ali-Khan phổ biến môt bản thỉnh nguyện thư xin chữ ký để gởi Đại Học Oxford ở Anh yêu cầu ngưng chức Giáo sư của ông ấy. Và Đại Học Oxford đã ngưng việc giảng dạy của ông.Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận về những vụ xúc phạm phẩm hạnh của người phụ nữ, ông Tổng thống Macron đã lên tiếng yêu cầu các cơ quan thẩm quyền hãy tìm cách thanh toán dứt khoát thảm trạng này mà ông gọi là điều xấu hổ vô cùng.Tổng thống Macron lên tiếngSau khi tuyên bố sách nhiễu tình dục là một điều xấu hổ, TT Macron nhấn mạnh chánh phủ không thể không thay đổi những lời tố cáo của dư luận thành những biện pháp pháp lý cụ thể.Trả lời diễn đàn của 2000 nữ nhạc sĩ Thụy điển họp Đại hội ở thành phố Gưteborg tố cáo sự sách nhiễu tình dục trong hàng ngũ nhạc sĩ, TT. Macron nói “ Thụy điển cũng không ngoại lệ, chúng ta cùng trong cảnh ngộ xấu hổ như nhau.Cách nay một năm, khi tôi phát động phong trào của tôi, chúng tôi làm một cuộc thăm dó dư luận và vấn đề sách nhiễu tình dục xuất hiện trong những đề tài được dân chúng quan tâm hơn hết. Và vì thế mà tôi đã quyết định đặt vấn đề nam/nữ bình đẳng trở thành một ưu tiên trong nhiệm kỳ 5 năm của tôi”.Trong buổi họp báo với Thủ tướng Thụy điển Stefan Lưfven, TT Macron giải thích thêm “Sách nhiễu tình dục là một vấn đề bạo hành xã hội không thể chịu nổi. Phải dập tắt ngay sự bồng bột của một số đàn ông chỉ muốn áp chế kẻ khác cho thỏa mãn những đòi hỏi của mình. Chúng ta phải giáo dục, đó là điều quan trọng. Phải bắt đầu ở nhà trường. Nhưng làm những việc này vẫn không phải là để thay thế vìệc làm của luật pháp”.Ông Macron tuyên bố phải thanh toán dứt điểm nạn sách nhiễu tình dục và kêu gọi nạn nhơn hãy đưa đơn ra chánh quyền thưa thủ phạm.Ông Thủ tướng Thụy điển nhận thỉnh nguyện thư của các nữ nhạc sĩ, tuyên bố “Thật kinh tởm”. Chúng ta phải đưa vấn đề này ra thảo luận giữa công chúng. Không ai có thể tưởng tượng chuyện xấu hổ này đang lan tràn ra cả nước. Phải đem dạy ở nhà trường để trẻ con trai hiểu thế nào là một con người. Người đàn ông phải biết kính trọng người đàn bà”.Tình trạng sách nhiễu tình dục và tấn công tình dục, cả ấu dâm, ở xứ Pháp ngày nay đã trở nên thật sự nghiêm trọng, ở mức độ báo động. Tháng 5 vừa qua, Tổng Thanh tra Vấn đề xã hội (Inspection Générale des Affaires socials) công bố môt bản báo cáo nhan đề “Christine Branchu” mang tên bà Tổng trưởng xã hội và Y tế của chánh phủ trước, dài 140 trang, mô tả tình trạng nạn nhơn, những nơi đón nhận nạn nhơn, ước tính chi phí, … và khả năng tiếp nhận… Báo cáo đã thực hiện xong năm rồi nhưng chưa phổ biến vì có chánh phủ mới, thì nay, vấn đề sách nhiễu tình dục vụt nổi lên, nhứt là vụ nhà sản xuất điện ảnh Harvey Weinstein, nên các bà nạn nhơn lần lược lên tiếng tố cáo thủ phạm làm cho chánh phủ phải đặc biệt quan tâm. Và cả Âu châu.Thiện chí của TT Macron giải quyết vấn nạn xã hội này được dân chúng hoan nghênh nhưng dưới mắt những người làm việc liên hệ thì về mặt tồ chức, còn nhiều thiếu xót, như thiếu cả tính chuyên nghiệp. So sánh với vài nước láng giềng thì Pháp kém hơn Anh và Bỉ. Phương tìện cần thiết hãy còn quá eo hẹp. Hằng năm, ở Pháp, có 216 000 phụ nữ bị bạo hành thân thể như tấn công tình dục, đánh đập,... Chi phí dành cho phụ nữ bị bạo hành trong năm 2012 lên tới 3,6 tỷ euros. Nhà thương, thuốc men, giải phẫu, chỉ là những cứu cấp. Hậu quả mới kinh khủng hơn: những vết thương đau khổ hằn sâu trong tâm thức người phụ nữ, làm tan nát đời sống tình dục, đời sống gia đình, xã hội, nghề nghiệp. Nên chăm sóc tâm lý, y tế xã-hội sau đó mới quan trọng để có thể đưa nạn nhơn trở lại đời sống bình thường như trước đây.Chánh khách Tây dính miểngTừ sau vụ Harvey Weinstein, các bà không còn dấu dìếm chuyện của mình bị “dê” nữa, mà lên tiếng tố cáo trước dư luận. Ở Pháp, một số chánh khách đang bị các bà nạn nhơn khui tội sách nhiễu tình dục hoặc tội hiếp dâm.Dân biểu Jean Lassale (thiên tả), cựu ứng viên Tổng thống Pháp năm 2017 (được 1, 21% phiếu bầu), bị bà Julia Castanier, Giám đốc truyền thông của đảng cộng sản pháp viết trên Twitter rằng ông Jean Lassale “đặt một bàn tay của ông trên 2 mông của bà”. Cũng chính ông Lassalle này bị một nữ ký giả tố cáo ông “đã muốn ôm hun bà mà không có một lời trước”.Hai nữ Dân biểu xã hội thuật lại chuyện ông Jean Lassalle nhiều lần khen hai bà đẹp và ngay giữa Quốc Hội đòi đi nghỉ với cả hai bà. Bà Colette Capdevielle bị bất ngờ trước ông Jean Lassalle mặc slip ra khỏi phòng tắm của Quốc Hội.Trường hợp của ông Gilbert Cuzou (đảng xã hội), 34 tuổi, ít ồn ào hơn, hiện là thành viên Hội đồng vùng Paris, bị 2 bà cộng tác viên thưa về tội tấn công và sách nhiễu tình dục. Pascal Cherki là cựu trợ lý ở Quốc Hội, đảng xã hội, vừa bị ông sếp của mình sa thải vì ông bị nhiều thư tố cáo và thưa về tội xâm phạm tình dục phụ nữ.Một đại lão đảng xã hội sáng chói thời Mitterrand, 2 lần làm Tổng trưởng, Pierre Joxe, 82 tuổi, đang bị bà Arìane Fornia, nhà văn và con gái của Eric Besson, cựu Tổng trưởng dưới thời Nicolas Sarkozy, tố cáo trên tuần báo L’Express ông Joxe tấn công tình dục bà trong Hí viện Opéra Bastille năm 2010.Nhưng ông Pierre Joxe phản đối cho rằng bà Ariane Fornia nói một câu chuyện không khác chuyện “một người ngủ đứng”.Đợt sóng Harvey Weinstein đổ ập tới cả đảng “Cộng hòa tiến bước” của ông Tổng thống Macron. Hôm thứ sáu vừa qua, trên đài France Info, Dân biểu Christophe Arend bị một bà cựu trợ lý thưa ông tấn công tình dục. Ông Arend phủ nhận sự cáo buộc của bà trợ lý, cho rằng đó là cả một sự vu cáo. Theo ông, ở chỗ chật chội thì sự đụng chạm hay cọ xát thân thể với nhau là bình thường. Ông có quyền.Những vụ sách nhiễu hay tấn công tình dục trong chánh giới pháp không phải mới xảy ra, mà chỉ mới bị nạn nhơn lên tiếng. Năm 2016, ông Denis Baupin, đảng Xanh, khuynh tả, Phó Chủ tịch Quốc Hội, bị 4 đơn thưa sách nhiễu và tấn công tình dục. Ông Baupin đã phải rút lui khỏi Phó Chủ tịch Quốc Hội và năm nay không dám ra tranh cử Dân biểu nữa. Tháng 3/2017, việc điều tra được xếp lại theo loại hồ sơ với lời phê “sự việc bị khiển trách”.Vẫn cánh Tả, Thierry Marchal-Beck, Tổng Bí thư “Phong Trào Thanh niên xã hội” (cũng giống như Đoàn Thanh niên cộng sản hồ chí minh), bị 8 phụ nữ là Đoàn viên, cán bộ của Phong trào thưa về tội sách nhiễu và tấn công tình dục. Nạn nhơn yêu cầu Phong trào hãy khai trừ ông Marchal-Beck. Nhưng sau đó, ông được đảng xã hội đưa qua làm Tổng Bí thư nghiệp đoàn Chocolat.Chuyện đời của ông Tổng Bí thư Marchal-Beck khá dài. Năm 2013, bà Laura Slimani, cán bộ Phong trào Thanh niên xã hội, kể lại nhơn đại hội của Phong trào, bà gặp ông Marchal-Beck vừa ra khỏi toilettes. Lập tức, ông mò dưới váy của bà và bảo “Em mặc vớ cao (bas) à”. Ông đưa tay lên cao, và thốt “Em lại mặc string nữa kìa”. Bà Laura bị ấn tượng rất lâu câu nói của ông Marchal-Beck.Một bà nạn nhơn khác của Marchal-Beck nay kể lại. Năm 2014, bà ra khỏi Phong trào nên tổ chức một bữa họp bạn từ giã. Marchal-Beck kéo bà đứng sát vào tường, đưa tay mò vào bên trong áo t-shirt. Marchal-Beck không có cử chỉ dịu dàng mà rất sóng sượn. Nhưng bà lại không nói ra, cho tới hôm nay mới lên tiếng.Tiếp theo vụ Harvey Weinstein, bà Sandrine Rousseau, đảng Xanh, đưa ra cùng với Hội của bà lời kêu gọi tất cả nạn nhơn hãy tìm liên lạc với bà để đồng loạt tố cáo thủ phạm. Hãy chấm dứt sự im lặng từ bấy lâu nay.Tổng thống Macron có trách nhiệm chấm dứt thảm nạn cho phụ nữ5 phụ nữ đưa ra lời kêu gọi với 700 000 chữ ký nhận qua internet, hôm 24/11/2017, xuống đường và yêu cầu ông Macron hãy ban hành một kế hoạch khẩn cấp chống lại nạn bạo hành tình dục phụ nữ. Các bà này chỉ mới gặp nhau vì mục tiêu chung này, họ chưa bao giờ quen biết nhau.Theo các bà thì ông Macron có đủ thẩm quyền để làm cho nạn tấn công và sách nhiễu tình dục chấm dứt.Hằng năm, ngày 25/11 là ngày chống bạo hành tình dục phụ nữ nhưng năm nay, sẽ có tác động mạnh do ảnh hưởng vụ Harvey Weinstein và các nạn nhơn ở Pháp lên tiếng tố cáo thủ phạm.Ông Macron sẽ tuyên bố sự quyết tâm và kế hoạch bài trừ tệ nạn xã hội này trước 200 phụ nữ đại diện nhiều tổ chức, cùng nhau họp trong Điện Elysée hôm thứ bảy 25/11/2017.Ông Macron đã ý thức tầm nghiêm trọng và tính khẩn cấp của vấn đề. Các bà ai cũng sốt ruột mong đợi kết quả khả quan.Nguyễn Thị Cỏ May