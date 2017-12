Cẩm Nang Gia Đình: Tránh 5 Điều Khi Đi Máy Bay

Ngọc Quỳnh (st)Nếu không muốn cơ thể gặp nguy, đừng bao giờ làm 5 điều này khi đi máy bay.Đi máy bay tiện thật đấy nhưng bạn đừng nên làm 5 điều này vì sức khỏe của chính mình. Máy bay là phương tiện được nhiều người lựa chọn trong mỗi chuyến đi công tác hay du lịch.Tuy nhiên dù có tiện lợi đến mấy thì bạn cũng sẽ phải trải qua 1 số cảm giác có phần khó chịu như phải ngồi bó gối nhiều giờ liền, hoặc cảm giác mỏi mệt khi phải bay dài...Vì thế để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, hãy nhớ đừng làm những việc sau:1. Đeo kính áp tròng:Kính áp tròng tiện và đẹp thật đấy, nhưng khi đi máy bay, bạn đừng nên đeo loại kính này. Bởi không khí trên máy bay rất khô, và nó có thể gây kích ứng mắt của bạn.Ngoài ra, khi phải bay dài, bạn có thể bị ngủ quên, mà việc đeo kính áp tròng "xuyên đêm" có thể khiến bạn bị mù nữa cơ. Thế nên thay vì đeo kính áp tròng, bạn nên chọn kính thường nhé!2. Bịt tai để chống ù tai:Do thay đổi áp suất, nên mỗi khi máy bay cất và hạ cánh, tai của bạn sẽ bị tức và hơi đau. Bạn cho rằng bịt tai lại sẽ không còn tức ư? Không đâu, chúng sẽ không có mấy tác dụng với bạn trong trường hợp này.Bởi đây là hiện tượng xảy ra khi có sự chênh lệch giữa áp suất bên trong và ngoài tai. Lúc này, ống Eustachian chạy từ tai giữa đến sau mũi đóng lại, hoặc bị chèn ép, khiến cho áp suất trong tai giữa không được cân bằng.Không khí đã hình thành bên trong tai được hấp thụ, hút và kéo căng màng nhĩ vào trong, gây ù tai.Vì thế, để giảm thiểu sự khó chịu khi bị ù tai này, bạn nên nhai chiếc kẹo cao su, hoặc là cử động nuốt, ngáp... việc này có thể khiến cho ống Eustachian mở ra để không khí đi vào tai giữa, từ đó cân bằng áp suất phía bên kia của màng nhĩ.3. Ngồi lỳ 1 chỗ quá lâu trên máy bay:Bạn cho rằng việc cứ ngồi 1 chỗ trên máy bay, thắt dây an toàn là tốt? Nhưng sự thật là việc bạn cứ ngồi lâu 1 chỗ sẽ khiến bạn có nguy cơ cao mắc chứng DVT (chứng tắc huyết tĩnh mạch) - hội chứng máu đóng cục ở tĩnh mạch, có nguy cơ gây tử vong.Để ngăn ngừa tình trạng này, thỉnh thoảng bạn nên đứng dậy đi lại, vươn vai co giãn bắp thịt khoảng 1 giờ/lần.Nếu không thể đứng lên đi lại được nhiều, bạn có thể lặp đi lặp lại động tác co chân ngang ngực rồi hạ xuống cũng được.4. Buồn tay táy máy chạm vào các vật thể xung quanh:Bạn có biết máy bay là 1 kho vi khuẩn khổng lồ không? Bất cứ vật dụng nào quanh bạn như bàn ăn, cửa sổ... cũng đều ẩn chứa 1 lượng vi khuẩn lớn. Vì thế, đừng chạm vào bất cứ vật dụng gì khi không cần thiết.Ngoài ra, khi đã lỡ chạm vào rồi, bạn cũng nên hạn chế dụi mắt, chạm tay vào mặt, hay đặt tay vào miệng nhé! Đó là những con đường lan truyền vi khuẩn nhanh nhất đó!.5. Hay bị say xe nhưng vẫn cố gắng chui xuống cuối ngồi:Giống như đi tàu, xe hơi, nếu bị say xe, bạn không nên ngồi ở ghế phía sau. Quy tắc này cũng đúng khi bạn đi máy bay. Để có cảm giác thoải mái hơn, tốt nhất là bạn nên chọn ghế ở phía giữa máy bay (ở đoạn cánh máy bay) hoặc phía trên đầu.Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn thực phẩm chiên, nhiều chất béo, hay uống rượu, mỗi khi bị say nhé!Khi đi máy bay bạn sẽ hay thấy người Nhật làm điều này nhưng vì sao thì chắc chắn bạn sẽ bất ngờ.Dường như thói quen này của người Nhật không chỉ xuất hiện khi đi trên máy bay hay ngồi trên tàu điện ngầm.Mỗi khi đi máy bay, đặc biệt là những chuyến bay dài, sau khi cất cánh, chúng ta thường có thói quen ngả lưng ghế trên máy bay để có thể ngồi cho thoải mái.Tuy nhiên, nếu đi trên chuyến bay với nhiều người Nhật Bản và chịu khó quan sát một chút, bạn sẽ thấy họ thường không ngả lưng ghế của mình khi đi máy bay. Vì sao lại thế nhỉ?Có khá nhiều lời giải được đưa ra nhằm giải thích cho thói quen có phần "hơi lạ" này của người Nhật Bản. Nhưng nếu là người tinh tế, bạn sẽ biết được cái gì cũng có lý do của nó.Thứ nhất, cần khẳng định rằng, việc giữ cho lưng ghế máy bay thẳng sẽ hỗ trợ phần nào việc ngồi thẳng lưng - thói quen tốt của người Nhật Bản.Dù ở hoàn cảnh nào - người Nhật Bản luôn chú ý đứng, ngồi ở tư thế đúng. Cụ thể, người Nhật luôn có thói quen giữ thẳng người khi đi ngồi, đứng, vai để thẳng, đầu ngẩng cao, ngực hơi ưỡn. Cách này sẽ giúp dáng đi của bạn uyển chuyển hơn và khi ngồi xuống không bị dồn mỡ xuống bụng.Ngoài ra, khi ngồi thẳng lưng các cơ quanh vùng lưng, bụng sẽ hoạt động nhiều hơn để giữ cho bạn có tư thế đúng. Trong thực tế, nếu bạn không đứng thẳng người hoặc ngồi gập lưng, hay ngả quá về phía sau, các cơ sẽ rất dễ bị mệt mỏi, cũng như ảnh hưởng đến cột sống.Thứ 2, việc không ngả lưng ghế trên máy bay là vì người Nhật luôn tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.Họ không muốn chỉ vì chút lợi ích, sự thoải mái của mình mà gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là những người ngồi đằng sau lưng ghế họ.Bạn biết đấy, sẽ khó khăn biết bao khi người ngồi sau muốn ra ngoài mà chiếc ghế phía trước cứ ngả dài ra sau?Thứ ba, việc đảm bảo lưng ghế được dựng thẳng sẽ giúp ích rất nhiều khi cần thoát hiểm trong trường hợp khẩn máy bay gặp sự cố. Hẳn nhiên là sẽ không ai muốn làm chậm quá trình sơ tán để di chuyển ghế trong và sau sự cố cả.Tư thế bào thai sẽ cứu mạng bạn khi gặp nạn.Vì thế ghế được dựng thẳng giúp người ngồi sau cuộn mình trong tư thế bào thai nhanh, dễ dàng hơn; hay không bị va chạm, chấn thương với lưng ghế phía trước khi cần di chuyển gấp ra phía ngoài.Cùng với tính kỷ luật của mình, hầu hết người Nhật sẽ dựng thẳng lưng ghế của mình khi bay để vừa giữ được thói quen ngồi thẳng lưng, lại tránh việc gây ra phiền nhiễu đến người xung quanh.Ngọc Quỳnh (st)