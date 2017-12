Gia Đình Cùng Suy Gẫm: Hôm Nay Tôi Sẽ…

Thành Lacey (theo tác giả Og Mandino)Ông Mnadino là một tác giả trứ danh của loại sách “Tu Thân” của Mỹ. Trong quyển sách bán hơn triệu cuốn và đựơc dịch ra hơn mười thứ tiếng của ông tựa đề là “The Greatest Salesman in The World,” ông có tiết lộ vớí độc giả mười “bí kíp” để thành công mà đây là một trong mười bí kíp đó xin được lược ghi lại đây để bạn đọc biết qua.Hôm nay tôi sẽ nhân giá trị của mình lên gấp trăm lần.Một lá dâu dưới tay của một người dệt điêu luyện trở thành tấm lụa mỹ miều.Một khối lượng lớn đất sét dưới bàn tay của người thợ giỏi trở thành một lâu đài.Một cây quí dưới bàn tay tinh xảo của ngừơi thợ khéo trở thành bệ thờ tinh xảo.Một số lượng lớn lông cừu dưới bàn tay của người thợ may khéo trở thành xiêm y cho nhà vua.Nếu lá dâu kia, đất sét kia, cây gỗ kia và lông cừu kia được con người làm tăng giá trị lên trăm ngàn lần tại sao tôi lại không thể làm tăng giá trị của mình lên?Tôi như là một hạt luá có thể trở thành một trong ba điều. Hạt lúa đó có thể đựơc gom vào bao và dự trử để cho lũ heo ăn. Hay nó có thể được xay ra để làm bánh mì. Hay nó có thể được gieo xuống đất để nẩy mầm cho đến khi trổ bông thành vô số hạt khác. Tôi cũng giống như hạt thóc đó nhưng khác biệt ở một điều là hạt thóc không chọn lựa được là để cho heo ăn, để làm bánh, hay để đựợc gieo trồng sanh sản. Tôi có quyền lựa chọn và tôi không để đời mình bị phí bỏ và bị quyết định bởi ngừơi khác.Như hạt thóc cần có ánh sáng và mưa thuận gió hoà để tăng trưởng và sinh sôi nẩy nở, tôi cũng phải nuôi dưỡng thân thể và trí óc của mình để thực hiện những ước mơ của mình. Nhưng khác với hạt thóc kia, nó phải trông cậy vào thời tiết, còn tôi không cần phải như vậy, vì tôi có quyền lựa chọn chính vận mạng cho mình.Hôm nay tôi sẽ tăng giá trị của mình lên gấp trăm lần.Nhưng làm sao tôi làm đựơc như vậy? Trứơc tiên tôi đặt mục tiêu cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm và cho cả đời mình. Cũng giống như phải có mưa xuống trứơc khi hạt thóc nẩy được mầm, tôi phải có mục tiêu trước khi nhận rõ được mục đích của đời mình. Để đặt ra mục tiêu, tôi sẽ nghỉ lại những thành tựu tốt đẹp nhứt trong qúa khứ va nhân chúng lên gấp trăm lần. Đây sẽ là định chuẩn mà tôi sẽ sống theo từ giờ trở đi. Không bao giờ tôi e ngại là mục tiêu của tôi đề ra là quá cao vì thà nhắm bắn vào mặt trăng rồi trúng vào con chim ưng còn hơn là nhắm lên con chim ưng rồi lại chỉ bắn được vào tảng đá?Hôm nay tôi sẽ tăng giá trị của mình lên gấp trăm lần.Đỉnh cao mục tiêu của tôi sẽ không làm cho tôi e dè không làm cho tôi kinh sợ dù tôi có thể bị vấp ngã trước khi vươn tới được chúng. Nếu tôi bị vấp ngã tôi sẽ trổi dậy và những lần té ngã như vậy không làm tôi e sợ vì mọi người chúng ta thường vấp ngã trước khi vươn tới được đỉnh cao. Chỉ con sâu, con bọ mời không có lần bị vấp nhã. Tôi không phải là con sâu, là cây cỏ hay một con cừu. Tôi là con người. Hãy để kẻ khác xây hang động với đất nhồi rơm rạ của họ. Tôi sẽ xây một lâu đài với gạch đất của mình.Hôm nay tôi sẽ vượt xa những gì tôi làm được của ngày hôm qua. Tôi sẽ dùng hết sức lực mình để leo ngọn núi ngày hôm nay và ngày mai tôi sẽ leo cao hơn ngày hôm nay và ngày kế tôi sẽ còn leo cao hơn vậy nữa. Hơn người khác không phải là điều quan trọng bằng hơn chính mình.Hôm nay tôi sẽ tăng giá trị của mình lên gấp trăm lầnCũng tợ như luồng gío ấm làm bông lúa chín vàng, luồng gío đó cũng mang tiếng nói chứa mục tiêu của tôi đến cho người khác biết. Một khi mà lời nói của tôi đã thoát ra thì tôi không dám rút lại vì như vậy chẳng ai sẽ còn tin ở lời nói của tôi nữa. Mà khi lời nói của tôi đã phát ra thì tôi phải thực hiện đúng những gì mình đã nói.Tôi sẽ không phạm lỗi lầm trầm trọng là nhắm một mục tiêu quá thấp.Tôi luôn luôn cố gắng hết sức vươn lên cao.Tôi không bao giờ tự mãn với thành tích đã qua.Tôi sẽ nâng mục tiêu mình lên cao hơn khi đã đạt được chúng.Tôi sẽ luôn cố gắng làm giờ phút kế tiếp hữu hiệu hơn giờ phút hiện tại.Tôi sẽ luôn nói mục tiêu của mình cho người khác biết nhưng không bao giờ tôi phô trương thành tích của mình. Hãy để người khác khen ngợi tôi và tôi luôn tự nhắc mình là nên khôn ngoan nhận lời khen đó cách khiêm nhường.Một hạt thóc sẽ sanh sinh ra hàng trăm cây lúa. Nhân hàng trăm lần cây lúa lên sẽ phủ kín hết cánh đồng. Tôi phải hơn hạt thóc đó chứ?Hôm nay tôi sẽ tăng giá trị của mình lên gấp trăm lần.Và khi tôi đã làm như vậy, tôi sẽ làm như thế mãi hoài hoài, như vậy tôi nhứt định sẽ thành công.Thành Lacey