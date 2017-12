(Xem: 101)

WESTMINSTER (VB) -- Một nhóm 6 vị dân biểu liên bang từ California đã gửi một lá thư tới Tổng Thống Donald Trump, một lá thư tới Quyền Bộ Trưởng Nội An Elaine C. Duke để kêu gọi can thiệp giúp hơn 100 người Cam Bốt và 100 người Việt Nam đang bị giam bởi các cơ quan di trú và có thể sắp bị trục xuất về nguyên quán.