Công An Bắn Nhầm Dân, Rồi Xin Lỗi

HANOI -- Bắn nhầm người dân, công an chỉ xin lỗi... không nghe nói chuyện bồi thường.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Công an xin lỗi vì... bắn nhầm người dân...Công an huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) phải tổ chức xin lỗi người dân vì một chiến sĩ công an thuộc huyện này bắn nhầm một người đang quét dọn ở sân nhà.Tại buổi giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo phối hợp Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bạc Liêu tổ chức chiều 30-11, ông Nguyễn Bình Tân, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, đã thông tin xung quanh báo cáo xác minh của Công an tỉnh Bạc Liêu về vụ một công an bắn trúng người dân mà báo chí phản ảnh trước đó.Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 13-11, thượng úy Huỳnh Minh Chiến, cán bộ Đội điều tra hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường Công an huyện Vĩnh Lợi có báo cáo về việc một số người tụ tập, nhậu nhẹt và nghi sử dụng ma túy đá tại khu vực hẻm khách sạn Hoàng Thái (ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi).Sau đó thượng úy Chiến đã xin ý kiến trung tá Lê Thanh Hận (phó trưởng Công an huyện Vĩnh Lợi) cho kiểm tra.Đến 22h30 cùng ngày, tổ kiểm tra gồm thượng úy Chiến và một số công an khác đã đến nhà ông L.H.K thuộc khu vực ấp Tân Tạo nhắc nhở phải đảm bảo giờ giấc, lúc này ông K. đã có rượu, vừa nói chuyện vừa dùng tay chỉ vào thượng úy Chiến.Cùng lúc đó, ông H.S.T - một người bạn nhậu của ông K. dùng tay đẩy thượng úy Chiến nên xảy ra xô xát.Thượng úy Chiến sử dụng súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên, sau đó tiếp tục bắn hai phát nữa. Trong đó có một phát xuống đất, viên đạn lạc trúng bà Trần Thanh Nga đang quét dọn tại sân nhà (giáp nhà ông K.) làm bà Nga bị thương ở tay trái.Bà Nga được lực lượng công an đưa đi bệnh viện ngay sau đó và đã xuất viện ngay trong đêm.Về việc này, trung tá Hận cùng cán bộ công an trực tiếp đến gặp gỡ, thăm hỏi gia đình bà Nga và bà Nga không khiếu nại gì.Đến ngày 23-11, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Vĩnh Lợi đã tổ chức họp dân công khai xin lỗi bà Trần Thanh Nga tại trụ sở UBND thị trấn Châu Hưng.Cũng nên nhắc rằng vào cuôi tháng 10/2017 ở tỉnh Vĩnh Phú cũng xảy ra chuyện đạn lạc trúng dân.Báo Pháp Luật kể rằng:“Cơ quan chức năng không loại trừ vụ việc có khả năng liên quan đến việc bắn đạn thật trên các khu tập bắn, thao trường quân đội trên địa bàn.Liên quan đến vụ đạn lạc khiến nhiều người bị thương tại xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thời gian qua. Sáng nay (24-10), đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định như trên."Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng vẫn chưa xác định, vẫn đang chờ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, làm rõ vụ việc" - Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.”Bản tin kể rằng vào ngày 16-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên tiếp nhận trường hợp cháu Nguyễn Hải Phong (ba tuổi) phát hiện bị chảy máu ở thái dương bên phải khi đang chơi tại Cơ sở mầm non tư thục Họa Mi, địa chỉ tổ dân phố Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh.Khi đi khám, phát hiện bên trong má của cháu có một đầu đạn hình trụ, chiều dài 26,9 mm, màu đỏ đồng, đường kính 7,6 mm, trước tai phải. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác định đây là đầu đạn súng quân dụng, thường dùng cho súng AK47, có thể bắn được cho súng trung liên RPK, RPD, súng tiểu liên K63, súng CKC.Tương tự, ngày 10-8, công an thu giữ một đầu đạn rơi vào nền nhà chị Nguyễn Thị Khuyên ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Ngày 30-8 thu giữ một đầu đạn xuyên thủng mái tôn nhà chị Trần Thị Thùy ở thị trấn Gia Khánh...Ngày 26-9, công an tiếp nhận tin báo anh Trần Đức Thiện (28 tuổi, trú Thái Nguyên) bị trúng đạn vào vùng đùi khi đang chạy xe máy. Hiện anh tiếp tục điều trị tại bệnh viện, chưa phẫu thuật lấy dị vật ra.Ngày 4-10, công an tiếp tục nhận tin báo bà Trịnh Thị Lý (63 tuổi, thị trấn Gia Khánh) bị trúng đạn vùng ngực..Có phải đạn từ sân tập bắn của quân đội?