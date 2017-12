Triển Lãm Nhiếp Ảnh: Đỗ Thành Chung

Lối về (On the way home) Giải Fuji của Cuộc thi nhiếp ảnh lần thứ 11 cho vùng châu Á và Thái bình Dương do cơ quan Văn Hóa Á Châu UNESCO tổ chức vào năm 1986 với chủ đề Con Đường Và Con Người (Street And People).Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn vận theo nhạc phẩm của nhạc sỹ Nguyễn Đình Toàn.Đỗ -Thành -Chung , thành viên Hội nhiếp ảnh Việt -Nam (PhotograpHic Society Vietnam) sẽ có cuộc trưng bày nhiếp ảnh gồm gần năm mươi bức, bao gồm ảnh đen trắng và màu của cả hai thế hệ máy 35 mm và digital. Một ít hình phong cảnh, chân dung, tĩnh vật còn lại những tấm hình chụp về cuộc sống chung quanh.Có những bức hình mang nặng nội dung của những tác phẩm âm nhạc đã được làm theo hình thức poster của các nhạc sỹ Nguyễn -Đình -Toàn (bài Hãy Thắp Cho Nhau Một Ngọn Đèn), nhạc sỹ Phạm -Duy (bài Tìm Nhau : ... tìm nhau như góa phụ tìm mộ bia...) và thy sỹ Minh -Đức -Hoài -Trinh: Đừng Bỏ Em Một Mình.Buổi triển lãm nhiếp ảnh sẽ diễn ra trong hai ngày thứ bảy và Chúa nhật 16-17 tháng 12 năm 2017 từ 9am tới 5pm, tại tòa soạn nhật báo VIỆT -BÁO, địa chỉ 14841 Moran st, Westminster, CA 92683, mọi chi tiết xin liên lạc với tác giả chungdophotograpy@yahoo.com.