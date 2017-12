Mullen: Xe Hơi Chạy Điện Ra Mắt Cộng Đồng VN Ở Nam Cali

Công ty xe chạy điện năng.Westminster, (Bình Sa)- - Nhân dịp Mùa Tạ Ơn, Công ty Mullen Technologies, Inc. Hãng sản xuất xe hơi chạy bằng điện ra mắt công đồng Việt Nam tại Little Saigon, Nam California trong buổi tiệc họp mặt tri ân các cổ đông được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017 tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster.Khoảng 300 người tham dự, phần đông là các cổ đông người Mỹ gốc Việt đã tham gia vào công ty Mullen từ lúc mới thành lập.Mở đầu bữa tiệc, Ông David Michery là Tổng Giám Đốc (CEO) của Mullen cho biết công ty đã thành lập 5 năm nay, trụ sở ở Brea, California, với thu nhập năm 2016 là 80 tỷ dollars.Ông Keith Drohan, cố vấn của Mullen Technologies, Inc. trình bày trên màn ảnh video clip tất cả các hoạt động của công ty, từ tài chánh đến kỹ thuật, cũng như các hợp đồng với các đại công ty như IBM, Alevo.Ông cũng cho biết với người tài giỏi về hợp tác, như Paul Ritchie, cựu tổng giám đốc của Porsche Motosports NA, và Francis Mac Mahon của Fisker&Karma Automobiles, công ty Mullen mong muốn sẽ cho ra đời nhiều sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.Ngoài ra, Mullen Technologies, Inc. cũng vừa ký hợp đồng sở hữu 70.8% của nhóm Alevo, một công ty Thụy Sĩ chế tạo pin Lithium Ion.Trên màn ảnh cho thấy các kiểu xe điện của Mullen gồm có: 100e, 100e4, 100et, et-1, và loại Sedan 4 chỗ 700e, và Carbon Fiber, SUV, với nhiều màu sắc.Ông Keith Drohan cho biết với sự cộng tác của các đại công ty như IBM, BAIC Motor Group, Parker Hannifin, Credit Suisse Bank, Alevo, công ty Mullen sẽ phát hành IPO trong thời gian tới, ước tính từ 5 tỷ cho đến 8 tỷ dollars. Và Mullen Technologies Inc sẽ tham gia các cuộc triển lãm xe hơi vào năm 2018, tại Detroit (Tháng Giêng), Chicago (Tháng 2), New York (Tháng Tư), và Los Angeles (Tháng Mười Một).Ông cũng cảm ơn các cổ đông hiện diện, nhất là các cổ đông người Việt, và ông Jim Schlusemeyer, một người Mỹ gốc Việt, đã kêu gọi bạn bè cùng đầu tư vào Mullen Technologies.Buổi tiệc như lời tạ ơn của công ty Mullen với tất cả những khách hàng và người quan tâm tới phương tiện di chuyển, nhất là chi phí cho nhiên liệu chạy xe trong thời kỳ kinh tế tiết kiệm như hiện nay.Dựa theo sự cộng tác với các đại công ty như IBM, BAIC Motor group, Parker Hannifin, Credit Suisse Bankk, UBS bank, , và cơ-sở mua lại từ Alevo, Mullen là 1 công ty có tiềm năng lớn, sẽ ra IPO trong thời gian sắp tới, ước tính là $5 cho đến 8 Tỷ dollars. Tất cả khách tham dự, mọi người vỗ tay mừng rỡ, không ngờ số tiền mình bỏ ra đầu tư, cách đay 2 năm chỉ $.50/mỗi cổ phần, mà trong vài tháng tới có thể sẽ lên hơn gấp ngàn lần (có thể trở thành hơn $100/share và sẽ có cơ may trở thành "triệu phú". Trong số trên 300 cổ-đông, ông Keith Drohan cám ơn các cổ đông (investors) người VN, nhất là ông Jim Schlusemeyer, 1 người Mỹ gốc Việt, đã kêu gọi hơn 50 bạn bè cùng đầu tư vào Mullen Technologies.Sau bữa tiệc mọi người ra về với 1 chai champagne như 1 lời cám ơn từ Mullen Technologies, Inc.