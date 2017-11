TNS Janet Nguyễn được Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California chấm điểm hàng đầu

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California chấm điểm hàng đầu.

(Garden Grove, CA) Trong sự ghi nhận những cố gắng của bà để bảo vệ an ninh công cộng cho hơn 39 triệu cư dân California, Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng California (CPCA) vừa chấm điểm Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn “100%” trong Bảng Điểm Lập Pháp năm 2017. Bảng Điểm Lập Pháp của CPCA là một báo cáo hàng năm, theo dõi các dự luật và biện pháp về an toàn công cộng, mà các nhà lập pháp tiểu bang bỏ phiếu cho các đạo luật quan trọng liên quan đến an ninh công cộng.







“Là một người luôn cổ vũ vấn đề an ninh công cộng, mục tiêu của Tôi là cung cấp cho cộng đồng cũng như giới chức công lực, phương tiện cần thiết để ngăn chặn tội ác và giữ an ninh trật tự cho các con em và gia đình của chúng ta.” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu “Trong nỗ lực này, Tôi là người luôn tích cực ủng hộ giới chức công lực thuộc Địa Hạt của Tôi và Tôi luôn tranh đấu cho các đạo luật nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình chúng ta.”

Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng được thành lập từ năm 1966 và đại diện cho 330 Cảnh Sát Trưởng đương nhiệm của các thành phố và cơ quan của họ. Thành viên hiệp hội có trách nhiệm về an ninh công cộng cho hơn 26 triệu cư dân California. Để hoàn tất việc biên soạn Bảng Điểm Lập Pháp 2017, Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng kiểm điểm các cuộc bỏ phiếu đối với các dự luật có ảnh hưởng đến an ninh cho cư dân California. Trong số 11 dự luật được kiểm kê trong Bảng Điểm Lập Pháp có những dự luật có ảnh hưởng không tốt đối với an ninh công cộng như Dự Luật AB 186 (Eggman) cho phép thành lập “nơi chích an toàn” cho người sử dụng ma túy, Dự Luật SB 54 (De Leon) giới hạn sự hợp tác của các cơ quan công lực tiểu bang với các cơ quan di trú liên bang, vàDự Luật SB 620 (Bradford) cho phép các Chánh án loại bỏ tội trạng sử dụng súng được cải tiến khi tuyên án. Các cuộc bỏ phiếu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đếu phù hợp với quan điểm của Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng CPCA.

Trong khả năng của nhà lập pháp, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn giúp sức giới chức công lực qua việc đệ trình Dự Luật SB 610, gọi là Erica’s Law, đãđược Thống Đốc ký ban hành luật vào Tháng Bảy, 2017. Đạo luật này gia tăng thời hạn nộp đơn kiện trong trường hợp giấu tử thi người quá cố đến một năm bắt đầu thời điểm mà nghi can bị giới chức công lực khởi tố, và cho thời hạn 4 năm kể từ khi tội phạm xảy ra. Đạo Luật SB 610 thật sự giúp cho giới chức công lực có thêm thời gian để truy cứu tội phạm giấu tử thi.

Kể từ khi được bầu vào Quốc Hội Tiểu Bang năm 2014, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã liên tục đệ trình các dự luật ngăn chặn tội ác. Trong năm 2015, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là tác giả của Dự Luật SB 353, trích ngân khoản từ Chương Trình An Ninh Công Cộng, phân phát cho các cơ quan công lực địa phương nhằm gia tăng công việc ngăn chặn tội ác và gia tăng bảo vệ an ninh công cộng. Chương Trình An Ninh Công Cộng 2011 chuyển giao trách nhiệm trông coi tù nhân phạm tội nhẹ, từ tiểu bang xuống các quận hạt, nhưng lại không cung cấp ngân sách đầy đủ để thực hiện việc bảo vệ an toàn công cộng, và ràng buột các tội phạm phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ. Trong tinh thần này, trong năm 2017, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phối hợp với Sở Cảnh Sát Quận Cam đệ trình Dự Luật SB 284, một dự luật về tội phạm liên quan đến tài sản, cho phép cơ quan công lực có quyền bắt và giam giữ tội phạm tiểu hình liên quan đến tài sản như tội ăn trộm, ăn cắp, và ăn cắp trong các tiệm bán hàng. Theo luật hiện hành, những người phạm tội này chỉ bị phạt và được thả, nếu món hàng ăn cắp trị giá dưới $950.

Bảng Điểm của Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng CPCA rất có giá trị đánh giá sự dấn thân của một nhà lập pháp luôn quan tâm đến an ninh trật tự của công chúng. Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là một trong tám Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang được chấm điểm đặc biệt 100% trong bảng điểm của Hiệp Hội Cảnh Sát Trưởng CPCA cho Năm Lập Pháp 2017.

Về Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với sự thắng cử này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.

Địa Hạt 34 bao gồm các Thành Phố Fountain Valley, Garden Grove, Los Alamitos, Santa Ana, Seal Beach, Westminster, và hai cộng đồng Midway City và Rossmoor, cũng như một phần các Thành Phố Anaheim, Huntington Beach, Long Beach, và Orange.