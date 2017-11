Tại VN, 87% Phụ Nữ Bị Quấy Nhiễu

Có tới 35% phụ nữ toàn cầu từng bị quấy rối tình dục dưới các hình thức. Tỉ lệ này rất cao tại các quốc gia như Ai Cập, Việt Nam, Brazil, Ấn Độ, Campuchia… Bản tin Sputnik/SOHA ghi rằng tiến sĩ /bác sĩ Rachel Jewkes, giám đốc chương trình toàn cầu về ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và bé gái "What Works to Prevent Violence Against Women and Girls" cảnh báo rằng nạn lạm dụng tình dục đã trở nên quá phổ biến tại nhiều quốc gia. Khảo sát tại một số quốc gia châu Á cho thấy tỉ lệ phụ nữ từng bị quấy rối dưới các hình thức — từ lời nói khiếm nhã đến hành vi hiếp dâm — là rất cao. Cụ thể, ở Việt Nam, tỉ lệ này là 87%, Ấn Độ là 79%, Campuchia là 77%, Bangladesh là 57%.