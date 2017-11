Saudi: Hoàng Thân Mitel Trả 1 Tỉ MK Dàn Xếp Vụ Án Tham Nhũng

RIYADH - Viên chức vương quốc Saudi Arabia báo tin: hoàng thân Miteb al Abullah từng có thời gian là ứng viên thế tử để được truyền ngôi đã thỏa thuận trả trên 1 tỉ MK nhằm dàn xếp các tố giác tham nhũng.Ông Miteb là con trai 65 tuổi của cố vương Abdullah và là cựu tư lệnh vệ binh quốc gia, là 1 trong hàng chục nhân vật hoàng tộc đang bị giam tại khách sạn Ritz Carlton trong chiến dịch thanh trừng của thế tử Mohammed bin Salman.Viên chức thạo tin yêu cầu ẩn danh xác nhận hoàng thân Miteb đã đuợc trả tự do tối Thứ Ba sau khi đạt tới dàn xếp có thể chấp nhận, gồm thú nhận can dự 1 số vụ tham nhũng.Ông Miteb bị tố cáo lập danh sách công chức “ma”, thưởng hợp đồng cho các doanh nghiệp mà ông hùn vốn, theo lời viên chức giấu tên.Ông Miteb là trường hợp đầu tiên được phóng thích trong số 200 nhân vật bị tống giám để điều tra.Nhà cầm quyền Riyadh ước luợng khả năng thu hồi 100 tỉ MK từ các hoàng thân nhũng lạm và đại thuơng gia hối lộ.Cũng nguồn tin này tiết lộ: ít nhất 3 người khác đã kết thúc dàn xếp và viên chức công tố quyết định phóng thích 5, 6 nghi can, truy tố ít nhất 6 đối tượng.Tin Reuters ghi: chưa biết số phận của hoàng thân tỉ phú Alwaleed bin Talal, 1 trong các thương gia bậc quốc tế - theo 2 nguồn tin quốc nội, hoàng thân Awalled từ chối thương luợng và đòi tiếp cận luật sư để chống lại.Phóng viên không thể liên lạc với thân quyến, văn phòng hay luật sư của ông để hỏi.