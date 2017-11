Tin Tặc TQ Cắp Bí Mật Kinh Doanh Của Siemens, Trimble, Moody

Khoảng cuối tháng 11/2017, công tố viên Mỹ đã đưa ra cáo buộc 3 hacker thuộc hãng bảo mật Guangzhou Bo Yu của Trung Quốc đã tấn công Siemens AG, Trimble Inc và Moody's Analytics để đánh cắp bí mật kinh doanh. Đây là đợt tấn công mạng có tổ chức, kéo dài từ năm 2011 đến năm 2017.3 hacker bị cáo buộc bao gồm Wu Yingzhuo, Dong Hao và Xia Lei, tất cả đều thuộc quản lý của công ty Guangzhou Bo Yu có trụ sở ở Quảng Châu, vốn chuyên cung cấp các dịch vụ về bảo mật. Theo trang Reuters, Guangzhou Bo Yu còn được biết đến với tên Boyusec, có liên quan đến quân đội Trung Quốc và hầu hết các cuộc tấn công đều được tài trợ bởi chính phủ. Tuy nhiên, cáo buộc mới chỉ hướng vào 3 hacker, và các công tố viên không xem đây là đợt tấn công được tài trợ bởi chính phủ.3 công ty nạn nhân bị tấn công bao gồm Siemens, Trimble và Moody. Siemens có trụ sở tại Munich, Đức, là công ty công nghệ chuyên về lĩnh vực điện, tự động hoá và kỹ thuật số hoá. Trimble có trụ sở tại Sunnyvale, California cung cấp công nghệ cho nhiều ngành lĩnh vực công nghiệp. Trong khi đó, Moody's Analytic thuộc tập đoàn Moody ở New York, chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ phân tích tài chính và quản lý rủi ro.Các hacker đã theo dõi email của một nhà kinh tế thuộc Moody's Analytics, đánh cắp dữ liệu từ bộ phận vận chuyển, công nghệ và năng lượng của Seimen và đặt Trimble vào tầm ngắm do công ty đang phát triển hệ thống định vị vệ tinh thế hệ mới với độ chính xác cao.Một công tố viên cho biết, những thông tin mà hacker thu thập được từ Siemens, Trimble rất hữu ích đối với việc bảo mật nội bộ và mục đích quân sự của Trung Quốc. Trong khi đó, dữ liệu từ Moody's Analytics sẽ giúp phát hiện các công ty kinh doanh và cá nhân có nguy cơ bị lợi dụng kinh tế hoặc tống tiền. Hiện các bên liên quan vẫn đang điều tra về mức độ thiệt hại. Chính phủ Trung Quốc cũng đã được thông báo về cáo buộc. Công ty Trung Quốc và 3 bị cáo hiện vẫn chưa đưa ra người đại diện.Nguoivietphone.com.