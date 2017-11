Mỹ Bán Vũ Khí 42 Tỉ, Tăng 25% So Với 2016

WASHINGTON -- Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm Thứ Tư cho biết Sở Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng Hoa Kỳ (DSCA) đưa ra báo cáo rằng đã bán ra 42 tỷ đôla vũ khí cho các nước khác trong năm 2017, tức là tăng 25% so với năm ngoái.Sở DSCA chuyên trách về thương vụ bán vũ khí cho nước khác và là một phần trong cơ cấu Bộ Quốc Phòng Mỹ, nói thương vụ bao gồm 32.02 tỷ đôla tài trợ bởi các quôc gia đối tác xuyên qua hệ thống Thương Vụ Quận Sự Ngoại Quốc (FMS).Qua chương trình FMS, chính phủ Hoa Kỳ “có thể bán thiết bị và dịch vụ quốc phòng tới các nước và các tổ chức quốc tế khi Tổng thống chính thức quyết định rằng bán vũ khí như thế sẽ củngc ố an ninh Hoa Kỳ và bảo vệ hòa bình thế giới.Charles W. Hooper, giám đốc DSCA, nói rằng Hoa Kỳ không chỉ cung cấp các hệ thống quôc phòng hiệu quả nhất cho các nước đôi tác nhưng cũng bảo đảm phương pháp “Trọn Gói” bao gồm chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí, bảo trì thiết bị và hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ liên hệ cho các nước khác.Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm Thứ Tư cũng chấp thuận 500 triệu đôla thương vụ hệ thống phi đạn không-không và dàn pháo binh cho chính phủ Ba Lan, một quyết định làm chính phủ Nga chỉ trích.