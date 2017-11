Nghị sĩ CH Graham: Mỹ Sẽ Đánh Bắc Hàn; Trump Điện Đàm Với Tập Cận Bình Thông Báo Mỹ Sẽ Trừng Phạt Bắc Hàn Mạnh Mẽ Hơn

SEOUL - Phi đạn Bắc Hàn phóng hôm Thứ Ba bay lên không gian trước khi rơi xuống biển gần Nhật, và có thể bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ.Vụ phóng đầu tiên từ giữa Tháng 9 xẩy ra 1 tuần sau khi chính quyền Trump đưa tên Pyongyang vào danh sách nhà nước bảo trợ khủng bố, là đối tượng của trừng phạt bổ túc.Từ khi Kim Jong-un nắm quyền lãnh đạo thượng đỉnh tại Bắc Hàn, hàng chục phi đạn hành trình đã đuợc phóng thử trong chương trình phát triển kỹ thuật và hiệu quả của vũ khí hiện đại.Phi đạn phóng hôm Thứ Ba đạt độ cao 4500 kilomét (gấp hơn 10 lần trạm không gian quốc tế) và bay xa 960 kilomét.Các viên chức Hoa Kỳ, Nhật và Nam Hàn đồng ý rằng phi đạn này thuộc loại liên lục địa nhưng chưa đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh, theo bản tin của Ngũ Giác Đài.TT Trump đã điện đàm với Thủ Tướng Nhật và TT Nam Hàn – 3 vị tái khảng định chủ trương chống lại mối đe dọa từ Bắc Hàn.Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố “Mọi phương án ứng phó đuợc chuẩn bị sẵn sàng” – theo lời ông Tillerson, cộng đồng quốc tế phải tăng áp lực với Pyongyang.HĐ Bảo An định họp trong ngày Thứ Tư về hành động vi phạm các nghị quyết chống lại chương trình vũ khí của Bắc Hàn.Viên chức tại Bộ tổng tham mưu Nam Hàn phỏng đoán phi đạn phóng đi hôm Thứ Ba là loại Hwasong 14 hai tầng, tương tự phi đạn đã phóng 2 lần trong Tháng 7.Thẩm định của Union of Concerned Scientists (tại Hoa Kỳ) ghi: nếu các dữ liệu là chính xác thì phi đạn này có thể bắn xa 13,000 kilomét, tới đuợc nhiều nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều chưa rõ là phi đạn Hwasong có sức chở bao nhiêu và có thể gắn đầu nổ nguyên tử hay không.Trong khi đó, chuyên gia Jeffrey Lewis của East Asia Nonproliferation Program tại Middlebury Institute of Strategic Studies nhận xét “Chúng ta phải tập sống với mối đe dọa tấn công nguyên tử từ Bắc Hàn”.Nguồn tin từ chính phủ Hoa Kỳ cho hay: Bắc Hàn phóng phi đạn để tăng tiến kỹ thuật, không là đáp trả quyết định của TT Trump gọi Pyongyang là nhà nuớc đỡ đầu khủng bố để tăng trừng phạt – tại đại hội đồng LHQ hơn 2 tháng trước, TT Trump đã khẳng định sẵn sàng tiêu diệt chế độ Kim.Ngoài ra, sau cuộc điện đàm với nguyên thủ Trung Cộng về hành vi gây hấn tiếp diễn của Bắc Hàn, TT Trump tuyên bố sáng Thứ Tư: Hoa Kỳ sẽ thực hành các trừng phạt bổ túc mạnh mẽ sau khi Pyongyang xác nhận vụ phóng phi đạn tầm xa và mô tả là thành công.Twitter của ông viết “Tình hình này sẽ đuợc nắm vững” – nhưng, ông không mô tả chi tiết các trừng phạt mới.Tại thủ đô Washington, tham vụ báo chí Sarah Sanders tuyên bố với Fox News: sắp tăng trừng phạt và vận dụng áp lực tối đa với Pyongyang – theo lời bà Sanders, Washington định vận động để Moscow tăng áp lực với chế độ Kim Jong-un.Theo tin từ Singapore, lãnh tụ Trung Cộng nhắc nhở nguyên thủ Hoa Kỳ “Mục tiêu của chúng tôi là hoà bình, ổn định tại Đông Nam Á và phi nguyên tử bán đảo Hàn”, theo tường thuật của thông tấn Xinhua. Đó là lời của chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm mà TT Trump yêu cầu tăng áp lực với Bắc Hàn, sau khi Bắc Hàn loan báo phóng thành công phi đạn liên lục địa.Trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ đánh Bắc Hàn nếu tình hình không thay đổi, là tuyên bố của nghị sĩ Lindsey Graham trong khi Nga và Trung Cộng hô hào các bên tự chế và đối thoại.Ông Graham nhấn mạnh với nhà truyền thông của CNN “Nếu chúng ta phải lâm chiến để chấm dứt tình trạng này, chúng ta sẽ, vì Bắc Hàn muốn đưa tới chiến tranh”.Ông Graham khẳng định ông và TT Trump không muốn chiến tranh nhưng sẽ không cho phép “thằng điên tại Bắc Hàn” có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ.Theo lời ông Graham, TT sẽ cân nhắc để chọn lựa ưu tiên là an ninh quốc gia hay ổn định vùng – ông tin rằng TT Trump sẵn sàng tiêu diệt chế độ Kim để bảo vệ Hoa Kỳ, và hy vọng Trung Cộng hiểu như thế.