Florida: Bắt Hung Thủ Trong 4 Vụ Nổ Súng Giết 4 Người

TAMPA, Florida - Sau 2 tháng tìm kiếm, cảnh sát Florida đã bắt thủ phạm trong 4 án mạng chết người gây khủng hoảng cộng đồng Seminole Heights.Nghi can Howell Donaldson, 1 thanh niên da đen 24 tuổi, đã bị bắt tại 1 cửa hàng McDonald hồi chiều Thứ Ba.Trươc đó, cảnh sát Tampa county thu hồi khẩu súng mà y dùng trong 4 vụ giết người.Donaldson nhận là chủ súng, nhưng không nhận đã giết người – cảnh sát tin tưởng sẽ truy tố đúng kẻ chịu trách nhiệm.Các nạn nhân bị giết là người bình thường trong 4 vụ nổ súng không có liên quan với nhau. Họ bị bắn trong lúc chờ đón xe bus, băng qua đường hay đi bộ đơn độc ban đêm và không bị cuớp.Từ hơn 1 tháng qua, dân địa phương đuợc khuyến cáo không ra ngoài đơn độc về đêm.Cảnh sát chưa biết động lực bạo động cũng như lý do cộng đồng Seminole Heights là mục tiêu trong khi Donaldson đuợc mô tả là thân thiện với các nhà điều tra nhưng không khai thông tin cần thiết.Donaldson làm việc tại 1 cửa hàng McDonald cách Seminole Heights vài dặm.Cảnh sát đến bắt y sau khi có tin mật báo lúc 2 giờ 40 phút chiều Thứ Ba cho hay có người mang súng trong túi xách.Hồ sơ cá nhân ghi: Donaldson theo học St John University (New York), tốt nghiệp đầu năm 2017, là cầu thủ dự khuyết của đội bóng rổ muà 2011-2012 và chưa lần nào dự trận.1 người bạn chung phòng nhận xét: Donaldson là 1 sinh viên bình thuờng.Người đầu tiên bị bắn chết là Benjamin Mitchell, 22 tuổi, vào ngày 9 tháng 10. Hai ngày sau đó, Monica Hoffa, 32 tuổi, bị bắn chết. Vào ngày 19 tháng 10, Anthony Naiboa, 20 tuổi, đã bị bắn chết. Nạn nhân mới nhất là Ronald Felton, 60 tuổi, bị bắn chết vào ngày 14 tháng 11.