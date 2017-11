Trump Lại Tung Video Chống Hồi Giáo Của Phong Trào Britain First

WASHINGTON - TT Trump lập lại 1 loạt video chống Hồi Giáo công khai của nhà hoạt động cực hữu Jayda Fransen, cũng là phó lãnh tụ phong trào Britain First với nội dung phô bày các tội ác bạo động của người Hồi Giáo - tính hợp thức của những video này chưa đuợc kiểm nhận.Britain First đuợc biết tiếng về lập trường chống Hồi Giáo và kỳ thị, gồm 1 số video đã đuợc chứng minh là ngụy tạo. Các tội ác trong danh sách của Britain First gồm cảnh chôn 1 con heo tại nơi xây đền Hồi Giáo và vận động cấm đạo Hồi sau trận tấn công khủng bố Paris Tháng 11-2015.Fransen đã bị bắt hồi đầu tháng này vì một bài tham luận tại Belfast trong muà hè.Tin mới nhận ghi: tham vụ Sarah Sanders đã lên tiếng bênh vực TT Trump, đại ý: TT muốn nói tới nhu cầu chú tâm vào việc ứng phó với các mối đe dọa thật.Ngoài ra, ông Trump mới nhắc lại nghi vấn về sinh quán của cựu TT Obama – 1 nghị sĩ giấu tên tiết lộ: ông Trump nêu vấn đề về tính xác thực của giấy khai sinh của ông Obama trong 1 buổi trò chuyện với ông, cũng là đề tài mà ông Trump thổi bùng lên từ 2011. Ông Trump nhắc lại nghi vấn nay trong thời gian gần đây tuy đã tuyên bố trong 1 buổi họp báo Tháng 9-2016 khẳng định “TT Obama chào đời tại Hoa Kỳ”.1 twitter nổi tiếng của ông trump viết “1 nguồn cực kỳ đáng tin cậy gọi cho văn phòng và báo cho tôi biết giấy khai sinh của Obama là giả”.