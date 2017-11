Ban Vận Động Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân VN Tiệc Tạ Ơn, Ra Mắt Đồng Hương

Trong tiệc tạ ơn và ra mắt đồng hương của Ban Vận Động Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân VN.Orange County, Nam California (Bình Sa)- - Nhân ngày Lễ Tạ Ơn Ban Vận Động thành lập Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam đã tổ chức buổi Dạ Tiệc Tạ Ơn vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 25 Tháng Mười Một, năm 2017 tại nhà hàng Moonlight Restaurant& Banquet, Thành phố Westminster, khoảng 600 người tham dự, trong đó có một số qúy vị đại diện các tôn giáo, qúy vị nhân sĩ, một số qúy vị đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đồng hương. Đặc biệt trong buổi dạ tiệc cảm ơn có sự tham dự của Bốn vị khách danh dự gồm có Công Chúa Dr. Maria Amore Torres, Bộ Trưởng Ngoại Giao Vương Quốc Sulu, người đã đi vận động về nhân quyền khắp thế giới và đã gặp gỡ hơn 50 vị nguyên thủ quốc gia. Cô đang lãnh đạo tổ chức We Care for Humanity, đã mời nhiều nguyên thủ quốc gia đến Liên Hiệp Quốc nhận nhiều giải thưởng cao quý; cựu Tổng Thống Ecuardor, Dr. Rosalia Arteagar Serrano; Cựu Phó Tổng Thống Kenya, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka; cựu thủ tướng Cộng Hòa Nepal, Dr. Khil Raj Regmi; và các vị đại diện của trường Đại Học International American University (IAU).Điều hợp chương trình, Kiến Trúc Sư Nguyễn Đại Ngữ,Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm,Tiếp theo Diễn văn Chào Mừng của Hòa Thượg Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ, Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, thay mặt Ban Vận Động Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam. Trong lời phát biểu HT. nói: “Chúng ta hôm nay ngồi bên nhau, lòng bên lòng để cùng hiệp thông dâng lên Đức Thế Tôn, tạ ơn Đức Thượng Đế đã ban hồng ân cho loài người được hưởng phước lạc vô biên. Một lòng hướng về quốc tổ Hùng Vương, xin tri ơn các anh hùng liệt nữ các triều đại Việt Nam cho đến thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa. Xin cảm tạ và tri ơn các vị lãnh đạo và nhân dân các nước trên thế giới, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các bậc trưởng lão, các bậc cao niên hôm nay đã hiện diện...”Sau đó, ban tổ chức mời qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo lên dâng lời cầu nguyện do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên chủ lễ, trong lúc nầy tất cả mọi người cùng đứng lên trong yên lặng để cùng cầu nguyện.Sau phần cầu nguyện, lời phát biểu của qúy vị quan khách, trong những lời phát biểu qúy vị nầy cũng đã chia xẻ những kinh nghiệm của mình trong công cuộc đấu tranh để ngăn chặn các vụ vi phạm nhân quyền, buôn bán người, và tham nhũng.Cựu Tổng Thống Ecuardor, bà Rosalia Arteagar Serrano, nói rằng, “Đừng bao giờ bỏ cuộc, mọi người có thể đạt được những gì mình mong muốn.”Cựu Thủ Tướng Cộng Hòa Nepal, ông Khil Raj Regmi xin chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng người Việt khắp nơi và cộng đồng các tôn giáo của người Việt hải ngoại trong đó có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đã tận tình đến thăm hỏi, chia sẻ và cứu trợ kịp thời cho các nạn nhân động đất tại Nepal hồi Tháng Tư, 2015, với gần 9,000 người thiệt mạng và khoảng 22,000 người bị thương.Công Chúa Xứ Sulu Maria Amore trình bày về kinh nghiệm hoạt động ngăn chận các vụ buôn bán người và vi phạm nhân quyền trên toàn cầu. Bà nói công việc của bà thuộc Hoàng Gia chứ không phải là tổ chức đối kháng với chính quyền. Tuy nhiên, bà cho biết kinh nghiệm cho thấy việc giáo dục người dân ý thức về các quyền dân sự và chính trị theo Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đã giúp tổ chức của bà ngăn ngừa được nhiều vụ buôn bán người và vi phạm nhân quyền. Bà nói bà hiểu tình trạng mất tự do và nhân quyền của dân Việt tại VN.Sau lời phát biểu, Ông Nguyễn Hữu Chánh, đại diện Tổ Chức Công Dân Thế Giới, lên trao hộ chiếu “Công Dân Thế Giới” cho những vị khách danh dự nầy.Buổi tiệc bắt đầu.Ngày Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một, Lễ ra mắt Ban Vận Động thành lập Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam, diễn ra tại khuôn viên parking thành phố Garden Grove số 11277 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843, Buổi lễ có 4 phần chính:- Ra mắt Ban Vận Động Quốc Tế Yểm Trợ thành lập Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam;- Cầu Siêu và tưởng niệm các vị lãnh đạo chính phủ, các vị tướng lãnh, các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và các lãnh tụ các chính đảng đã hy sinh vì tổ quốc và dân tộc;- Đại diện của Đại Học International American University (IAU) sẽ trao bằng Tiến Sĩ Danh Dự cho các vị khách quý của Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân VN là những chính khách ngoại quốc có nhiều đóng góp cho cuộc vận động ngăn ngừa nạn buôn người và vi phạm nhân quyền.- Thuyết trình và hội thảo về công cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.Tại đây điều hợp chương trình do ông Võ Đức Văn, Thành viên Ban Vận Động Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam và Kiến Trúc Sư Nguyễn Đại Ngữ.Trước khi vào lễ chính thức có phần phát bằng tiến sĩ danh dự cho các vị khách quốc tế là những chính khách ngoại quốc có nhiều đóng góp cho cuộc vận động ngăn ngừa nạn buôn người và vi phạm nhân quyền cũng như những việc đấu tranh cho tự do, dân chủ.Lễ chính thức bắt đầu, sau phần nghi thức khai mạc,Ông Nguyễn Hữu Chánh, Thành viên Ban vận động lên chào mừng và cảm ơn qúy vị quan khách cùng đồng hương tham dự, sau đó ông cũng trình bày một số vấn đề liên quan đến tình hình chính trị và sự ra đời của Ban Vận Động Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam.Tiếp theo lễ cầu siêu và tưởng niệm các vị lãnh đạo chính phủ, các vị tướng lãnh, các chiến sĩ VNCH, đặc biệt các vị lãnh tụ các chính đảng đã hy sinh vì tổ quốc và dân tộc Việt Nam.Sau phần cầu nguyện Ban Vận Động thành lập Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam được ra mắt đồng hương trong đó có: 150 vị, gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ, Viện trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới; TS. Lê Phước Sang, Hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo; ông Trần Quang Linh, Chánh Trị Sự Cao Đài; hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh; Mục Sư Nathan Lê, Hội Truyền Giáo Thế Giới; ông Nguyễn Hữu Chánh, Đại diện Đảng Dân Tộc, Thành viên Ban Ban Vận Động thành lập Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam và nhiều nhà hoạt động xã hội từ thiện, đấu tranh khắp nơi trên thế giới.Sau khi ra mắt đồng hương, buổi lễ tiếp diễn với phần thuyết trình và hội thảo về công cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.Xen lẫn chương trình có phần văn nghệ đấu tranh do các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Kết thúc chương trình ban tổ chức mời mọi người dùng bữa cơm tối trước khi chia tay.Đồng hương muốn tìm hiểu chi tiết xin liên lạc về: (714) 437-9511.