Úc: Phá Âm Mưu Tấn Công Đêm Giao Thừa, Bắt 1 Nghi Can

MELBOURNE - Cảnh sát Australia bắt nghi can âm mưu xả súng tàn sát trong đêm giao thừa duơng lịch, phá hỏng âm mưu tấn công khủng bố tại Melbourne.Nhà chức trách xác nhận nghi can 20 tuổi là công dân Australia sinh ra trong 1 gia đình Somalia theo đạo Hồi.Nghi can chưa đuợc biết danh tính bị bắt sau khi mua súng.Phó uỷ viên cảnh sát tiểu bang Victoria tiết lộ: anh ta đã lấy tài liệu hướng dẫn của khủng bố Hồi Giáo về cách xử dụng vũ khí và chuẩn bị 1 trận tấn công khủng bố. Phó ủy viên Shane Patton nói “Anh ta định xả súng giết càng nhiều người càng tốt tại Federation Square trong đêm giao thừa”.Cảnh sát đã theo dõi nghi can này từ 1 thời gian, vì anh ta là cảm tình viên của ISIS – cảnh sát hành động khi anh ta tìm cách mua súng và không thành công.Quyền sở hữu súng đuợc kiểm soát chặt chẽ tại Australia và súng tự động bị cấm.Nghi can sẽ bị đưa ra toà trong ngày Thứ Ba và Thứ Tư – người cha đã lên tiếng với truyền thông, khẳng định con trai không có ý định hại người.1 năm trước, cảnh sát Australia phá vỡ âm mưu bạo động đêm giáng sinh, định dùng chất nổ, súng và dao tấn công đám đông tại Federation Square.74 nghi can bị bắt từ khi Australia nâng bậc báo động khủng bố, vào Tháng 9-2014. Ít nhất 13 âm mưu bạo động đã bị phá hỏng trong vài năm qua.