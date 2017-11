Công Ty Trump Mướn 200 Di Dân Lậu Trả Lương $4/Giờ

WASHINGTON - Khoảng 200 lao công là di dân bất hợp pháp đuợc trả công 4 MK/giờ để phá hủy cửa hàng bách hoá mà nay tọa lạc Trump Tower.Tài liệu mới đuợc tiết lộ từ toà án tuần qua cho hay: năm 1980, công ty Trump mướn số di dân kể trên để làm việc 16 giờ/ngày không có bao tay, khẩu trang và nón nhựa trong lúc triệt hạ ngôi nhà Bonwit Teller trên đại lộ Fifth (Manhattan, New York), theo bài viết trên báo New York Times.Tờ Daily News đưa tin trước tiên về tài liệu thất lạc nhiều năm sau khi Time Inc. khám phá năm 2016 và vận dụng luật về tự do thông tin để công bố cùng với tổ chức Reporters Committee for Freedom of the Ptress. Chánh án Loretta Preska tại Southern District chấp thuận và xác nhận công chúng có quyền biết cả trong trường hợp người bị tố giác là TT tại chức.Ông Trump thuê nhà thầu William Kaszycki làm việc phá hủy nhà cũ và cả quyết không biết di dân nhập lậu làm việc cho Kaszycki.Nhưng 1 người cai là Zbinew Goryn khai với toà: ông chủ Trump có đến xem và đuợc thông báo “Số lao động Ba Lan này làm việc khó nhọc”.Cựu lao công Wojciech Kozak 75 tuổi đã nhập tịch còn nhớ thời kỳ làm việc trong các điều kiện vô cùng tồi tệ. Theo lời ông, công nhân di dân lậu làm việc 12 hay 16 giờ hàng ngày với mức luơng 4 MK/giờ. Ông làm việc với mỏ hàn acetylene đuợc trả 5 MK/giờ, không có mặt nạ, cũng không biết gì về vật liệu xây cất độc hại asbestos.Bài báo của NYT cho hay: Trump đốc thúc làm gấp rút theo chỉ tiêu thời gian để khởi công xây dựng Trump Tower. Ban đầu, Trump tìm cách thương luợng, và có lúc dọa gọi sở di trú để tống xuất thành phần “làm reo”.Hồ sơ toà án ghi: Trump chi 1.375 triệu MK để dàn xếp cuộc tranh tụng, gồm 500,000 MK giao cho quỹ phúc lợi cuả nghiệp đoàn – phần còn lại là các chi phí khác.