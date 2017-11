Meredith Đạt Thỏa Thuận Mua Time Inc. Với Giá 1.8 Tỷ MK

Khoảng cuối tháng 11/2017, Meredith đã đạt được thỏa thuận mua lại Time Inc. với giá 1.8 tỷ USD.Cụ thể, Meredith Corp. cho biết sẽ mua Time Inc. với mức giá 1.8 tỷ USD trong một thỏa thuận để sáp nhập 2 trang tạp chí khổng lồ lại thành 1. Theo trang Business Insider, Meredith sẽ trả 18.5 USD/cổ phần bằng tiền mặt, và đồng thời chịu trách nhiệm cho một khoảng nợ có giá trị khoảng 1 tỷ USD.Được biết, Meredith hiện đang sở hữu nhiều trang tạp chí danh tiếng như Better Homes & Gardens, Family Circle, allrecipes và Shape. Phía Time Inc. đang sở hữu trong tay Time, Sports Illustrated, People, Fortune và Entertainment Weekly.Các công ty cho biết thỏa thuận đã được các ban giám đốc nhất trí thông qua và sẽ hoàn tất vào đầu năm 2018. Nhìn chung, tổng doanh thu của cả 2 công ty trong năm 2016 đạt 4.8 tỷ USD. Meredith kỳ vọng sẽ tiết kiệm tới 500 triệu USD chi phí trong 2 năm đầu tiên hoạt động, tính từ sau khi sáp nhập thành công.Nguoivietphone.com.