BẢN LÊN TIẾNG



Phản đối phiên tòa lén lút và bản án 7 năm tù

đối với nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa



Trong một phiên tòa lén lút, kéo dài không quá 3 tiếng đồng hồ vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, Tòa án tại Hà Tĩnh đã kết án nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa với 7 năm tù giam và 3 năm quản chế, nhưng lại không có luật sự bào chữa hiện diện.

Là một thanh niên 22 tuổi, mong muốn được sống trong một đất nước văn minh và tiến bộ, Nguyễn Văn Hóa đã tự mình học hỏi, đặc biệt về lãnh vực công nghệ thông tin để góp phần cho một Việt Nam trong thời đại số. Anh là người đã sử dụng fly-cam đầu tiên, thu hình cuộc biểu tình lịch sử trước cổng Formosa hôm mồng 2 tháng 10, 2016. Không những thế, anh đã dùng những phương tiện thông tin hiện đại đưa các tin tức về thảm họa Formosa đến với truyền thông quốc tế và công chúng.

Sự kiện nhà cầm quyền CSVN kết án nặng nề nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa nói trên cho thấy là thay vì giải quyết rốt ráo các thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra, CSVN đã sử dụng bạo lực trấn áp những tiếng nói yêu nước.



Anh Nguyễn Văn Hoá tại phiên toà ngày 27/11/2017. (Ảnh: Cong Tuong/VNA, AP)



Đảng Việt Tân đang cùng với một liên minh các NGO quốc tế và một số tổ chức Việt Nam phát động chiến dịch #NgưngNgayĐànÁp để vận động cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án Hà Nội, đặc biệt bản án nặng nề và phi nhân đối với Nguyễn Văn Hóa.



Ba ngày trước phiên tòa của anh Nguyễn Văn Hóa, đại diện cho liên minh NGO “#StopTheCrackdownVN”, đảng Việt Tân đã cùng với tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và Lawyers For Lawyers đã thực hiện chuyến vận động Quốc Hội Âu Châu tại Thủ đô Brussels, Vương Quốc Bỉ vào ngày 22 và 23 tháng 11. Các dân biểu được tiếp xúc đều bày tỏ sự quan tâm.



Đảng Việt Tân cùng với tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới và Lawyers For Lawyers vận động các dân biểu Âu Châu tại Brussels, Bỉ ngày 22/11/2017, đòi hỏi trả tự do cho những người yêu nước.



Trong những ngày tháng tới, Quốc Hội Âu Châu dự kiến sẽ phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-VN, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các dân biểu Quốc Hội Âu Châu để vận động cho một Nghị quyết khẩn cấp lên án các vi phạm nhân quyền của Hà Nội.



Chúng tôi kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân vào chiến dịch #NgưngNgayĐànÁp để áp lực CSVN chấm dứt những đàn áp thô bạo đối với các người yêu nước hiện nay.



Ngày 28 tháng 11 năm 2017

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Ông Hoàng Tứ Duy: +1 202-596-7951