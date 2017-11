Ô. Trump Có Nên Tin Ở Putin Không?

Thành T.(Viết theo Gerald Flurry – The Philadelphia Trumpet, March 2017)“Tôi nghỉ là tôi sẽ làm việc rất ăn ý với Vladimir Putin.” - Donald TrumpTổng thống Nga “thấy vậy mà không phải vậy”.Nhiều người đang lo ngại về mối liên hệ của TT Trump với TT Putin của Nga nhưng có lẽ họ chưa thấy được mối nguy thật sự nằm bên trong.Ngày 31, tháng Bảy 20015 ứng cử viên Trump nói trứơc công chúng là : “ Tôi nghỉ là tôi sẽ làm việc rất ăn ý với Vladimir Putin” và lập đi lập lại nhiều lần trong suốt thời gian vận động tranh cử. Ô. Trump nói rằng trong một hoàn cảnh chính trị nào đó, ông ta sẽ không bảo vệ khối minh ước NATO đã được lập ra để nhằm ngăn chận Nga và Putin rất mừng khi Ô. Trump có ý định này.Nga là thế lực kình địch của Hoa Kỳ, nó chống phá Mỹ trong cuộc Chiến Tranh Lạnh và ý thức hệ cộng sản của nó đã thâm nhập vào đại học, các tổ chức truyền thông, chính phủ và văn hoá của Hoa kỳ từ những năm 60. Nga còn là kẻ thù chính của Đông Âu và Âu châu mà Hoa kỳ xem là đồng minh của mình. Nga không hề e dè khi tấn công các xứ khác như Georgia, Ukraine hay Syria. Nga có kho vũ khí nguyên tử và hệ thống phóng ngang ngửa với Hoa kỳ. Đó là tất cả những lý do khiến người ta lo ngại về lời phát biểu như trên của Ô. Trump. Nhưng ở đây tôi (G. Flurry) muốn nhấn mạnh đến cái nguy khi đi liên kết với một con người có bản chất tàn ác, giảo hoạt và độc đoán như Putin. Việc gì sẽ xãy ra nếu TT Mỹ liên kết chặt chẽ với một con người như Putin? Việc gì sẽ xãy đến cho Hoa kỳ nếu chúng ta liên kết với con người này?Putin là loại người gì?Cùng với Trung cộng, Putin đã nhiều lần phủ quyết những trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với một vài chế độ kinh khủng nhứt trên thế giới. Dù vậy các lảnh tụ Âu châu vẫn tiếp tục “hy vọng ở một dịp may mới” mỗi khi có chính quyền khác lên, nghỉ rằng có thể ngồi lại nói chuyện với một con người như hắn.Putin tiếp tục sự ủng hộ mạnh mẻ cho Iran, giúp cho quốc gia cực đoan của một tôn giáo khủng bố tự sát này kể cả trong việc phát triển võ khí nguyên tử. Đây là một chế độ có chính sách kinh khiếp và đáng tởm từng công khai gọi Hoa kỳ là “Quỷ Đại Satan” và Do thái là “Tiểu Satan” và xứ này phải bị xoá dấu vết trên bản đồ thế giới.Tại Checnya, vùng ly khai Hồi giáo của Nga, Putin đã tràn vào tấn công giết hơn 160 ngàn dân ở đó. Ta thử tửơng tượng khi chính tổng thống của mình tàn sát hơn 160 đồng bào của mình! Putin đã đè nát phương tiện truyền thông độc lập với nhà nước và nắm trọn quyền kiểm soát. Đó là đắc điểm cố hữu nổi bật của một chế độ chuyên chế , áp bức và nguy hiểm. Ta hãy chú ý đến điểm này: Putin đã bị coi là đã giết 134 nhà báo! Ta thử tưởng tượng tổng thống của mình chẳng những cải lý, sỉ nhục và bóp nghẹn nhà báo mà còn đi đến mức giết chết họ nữa!Vladimir Putin trước kia là một viên tình báo của cơ quan mật vụ KGB. Ngay hồi còn ở trung học, hắn đã từng mơ trở thành một điệp viên. Putin nói với người viết tiểu sử là cái hấp dẩn của cơ quan KGB đối với hắn không phải là lý tưởng phục vụ nhà nước của nó mà là ở những “trò bẩn” của nghề gián điệp. Bạn có thể đọc về điều này trên tờ Washington Post, số ngày 23, tháng Giêng, 2016. Hắn thố lộ với người viết tiểu sử là: “ Tôi thật vô cùng ngạc nhiên là thế nào mà một con người, với quyền lực nhỏ bé lại có thể làm đựơc sự việc mà cả một quân đội không làm đựơc.” Hắn nói tiếp: “ Cá nhân của một sĩ quan tình báo có thể là chủ số phận của cả ngàn người. It ra thì tôi thấy như vậy.” (đăng trên tờ Telegraph, tháng Hai, 25, 2012). Và Putin đã thực hiệm được giấc mơ của hắn là trở thành điệp viên trong thời Chiến Tranh Lạnh trong một cơ quan tình baó tàn bạo nhất từ xưa đến nay - một bộ máy chuyên lừa đảo và giết người.Putin đã thực sự làm những gì khi trở thành một điệp viên? Nghề tình báo của hắn đã tạo nên con người của hắn ra sao như hiện nay? Và hắn bị ảnh hưởng bởi một nổi lo sợ bệnh hoạn như thế nào khi nhìn thất tận mắt sự tan rã của khối Liên Bang Sô Viết? Khi hắn lên ngôi vị tột đỉnh của quyền lực, hắn có từ bỏ đường hứơng gian xảo, nguy hiểm làm chết người hay không? Đó là những câu hỏi chính yếu mà ta cần nêu lên và tìm câu trả lời trước khi tin vào con người này.Một tay mật vụ KGB siêu hạngAlexander Litvinenko , trước đây là nhân viên củ KGB, đã chỉ trích hành động của thượng cấp và lên án chúng là sát nhân. Khi anh ta trốn sang Anh được cho tỵ nạn và làm việc cho cơ quan tình báo M16 của Anh. Năm 2006 anh ta bị ám sát. Điều tra cái chết của anh, người ta tìm ra là anh đã bị đầu độc bằng chất polonium, một chất độc có mang tính phóng xạ đồng vị và phải là do có đồng ý của cá nhân của Putin. Putin còn bị coi như là có trách nhiệm trong vụ đầu độc lảnh tụ đội lập của Ukriane là Vikto Yushchenko năm 2004.Con người này không phải chỉ là một tay độc tài mà còn là ác độc, thù hằn, vô nhân, dùng phương cách ám sát, đánh bằng chiến tranh tâm lý, và chọn chiến tranh đối với kẻ thù nghịch mình. Đúng như một nhà báo Nga đã gọi hắn là: “ Một tay mật vụ KGB siêu hạng.”Việc gì sẽ xãy đến cho một quốc gia sẽ “ làm việc ăn ý “ với Putin? Putin luôn sống với con người thâm hiểm, độc ác của hắn và sẽ đem lại tai hại vô lường cho người cầm đầu và cho quốc gia này cũng như đối với các quốc gia khác trên thế giới.