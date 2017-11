Hàng Lậu, Cẩu Tặc, Rớt Lầu, Điện Gió…

Xuân NiệmBáo Người Đưa Tin kể rằng: Ngày 28/11, Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng PC46 đang tạm giữ lô hàng không có giấy tờ hợp pháp, được vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng tiêu thụ.Qua kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 1 lô hàng gồm: Gạch men, đồ gia dụng, bánh kẹo, hàng may mặc… với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.Báo Sao Star kể chuyện: Cẩu tặc’ dùng hung khí chém người dân, cướp xe máy tẩu thoát…Bị phát hiện, 2 nghi can đã rút hung khí xông vào chém người và cướp một chiếc xe máy rồi tẩu thoát.Tối 27/11, ông Thái Huy Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 nghi can trộm chó trên đường bị truy đuổi đã chém người, cướp xe máy táo tợn để tẩu thoát.Bản tin VietnamNet kể chuyện Quảng Ninh: Rơi từ tầng 6 bệnh viện, người đàn ông tử vong…Vụ việc xảy ra lúc 6h55 sáng nay tại BV Đa khoa khu vực TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Nạn nhân tên N.H.H (SN 1972, trú phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả).Giám đốc BV Đa khoa khu vực Cẩm Phả Nguyễn Thành Sung cho biết, nạn nhân H. rơi từ tầng 6 xuống sân, cách khu vực cấp cứu 10m. Các bác sĩ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã ngừng tim, đồng tử giãn, và tử vong sau đó.Báo Pháp Luật kể chuyện tỉnh Đắk Lắk: Xe máy leo vỉa hè, 2 thanh niên tử vong tại chỗ…Khoảng 2 giờ sáng 28-11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma thuột (Đắk Lắk) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 thanh niên tử vong tại chỗ.Bản tin TTXVN kể: Gần 1.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió Bình Đại, Bến Tre…Ngày 28/11, tại xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Công ty cổ phần Điện gió Mêkong thuộc Tập đoàn Thành Thành Công tổ chức lễ động thổ khởi công dự án điện gió Bình Đại.Báo Tuổi Trẻ kể: Nhóm thanh niên mang mã tấu truy sát nhau trong đêm…Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy nhóm thanh niên mang mã tấu, tuýp sắt truy sát, chém gục một thanh niên giữa đường.Ngày 28-11, thiếu tá NguyễnThanh Tùng, trưởng công an phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp công an thị xã Dĩ An làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn khiến nhiều người bị thương.Trước đó, tối 27-11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên mang theo mã tấu, tuýp sắt truy sát, chém gục một thanh niên giữa đường.Báo Thanh Niên kể: tính từ đầu năm đến ngày 20.11, cả nước có 2.293 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 19,8 tỉ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016.Bên cạnh đó, có 1.100 lượt dự án đăng ký điều chỉnh với tổng vốn đăng ký tăng thêm xấp xỉ 8 tỉ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2016 và 4.535 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại với tổng giá trị góp vốn là 5,29 tỉ USD, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm trước.Báo SGGP kể: Kinh doanh bất động sản gia tăng tới 60,5%…Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, trong tháng 11, có gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới.Báo Lao Động kể: Mất việc vào những tháng cuối năm là nỗi ám ảnh với nhiều công nhân (CN), bởi cơ hội tìm việc làm mới rất khó. Những CN này hứa hẹn sẽ có một cái Tết buồn.Cuối tháng 10 vừa qua, khoảng 120 CN làm việc tại Cty TNHH Inoue Việt Nam (KCN VISIP 1, vốn Nhật Bản) khá bất ngờ trước thông báo sẽ chấm dứt hoạt động của Cty. Cùng với thông báo này, Cty cũng khóa luôn cửa, không cho CN vào xưởng.Báo Hà Nội Mới kể: Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng 28-11, trên tuyến đường tránh thành phố Vinh đoạn qua xã Nghi Diên có khoảng sáu xe ôtô đã đâm liên hoàn vào nhau.Vụ tai nạn khiến một số tài xế lái xe và phụ xe bị thương phải đi cấp cứu, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng hàng giờ.