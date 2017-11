Bản tin Vinanet ghi rằng phần lớn các nhóm hàng xuất sang Canada đều tăng trưởng về kim ngạch; trong đó xuất cảng máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng mạnh nhất 86% so với cùng kỳ năm trước. Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, hàng hóa của Việt Nam xuất cảng sang thị trường Canada trong 10 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng 3,4% so với cùng kỳ năm 2016, đạt trên 2,22 tỷ USD; trong đó riêng tháng 10/2017 đạt trị giá 222,43 triệu USD, tăng 12,4% so với tháng 9/2017.