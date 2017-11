Mất Lương 50%, Lại Thêm Nợ: Hơn 200 Tài Xế Taxi Đình Công

HANOI -- Hàng trăm tài xế taxi đình công tại Hà Nội, theo các cơ quan truyền thông trong VN.Báo Công Lý ghi rằng vào ngày 27/11, hơn 200 tài xế đã tập trung trước trụ sở hãng taxi Ba Sao có địa chỉ tại phố Trung Yên 10 thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội để đình công. Lực lượng Công an đã phải tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.Khoảng 17h00 cùng ngày, tại cổng trụ sở hãng taxi Ba Sao, hàng trăm tài xế cùng phương tiện tụ tập yêu cầu gặp lãnh đạo Công ty taxi Ba Sao để kiến nghị về vấn đề giảm giá tiền đàm.Theo các tài xế, mặc dù đã nhiều lần gửi đơn tập thể lên công ty kiến nghị về việc giảm giá tiền đàm vì hiện nay taxi truyền thống bị cạnh tranh với các hãng xe Uber, Grap nhưng không được công ty chấp nhận. Do đó, hàng trăm tài xế bức xúc đã tụ tập để đình công yêu cầu lãnh đạo công ty Ba Sao phải giải quyết thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.Báo Công Lý ghi lời tài xế T.H.A cho biết, hiện Công ty taxi Ba Sao thu phí 2.150.000 đồng/1 tháng, trong đó có 50.000 đồng tiền phí công đoàn, 100.000 đồng tiền định vị còn lại 2.000.000 đồng tiền đàm. Theo đó, mọi vấn đề tiền cầu phà, bến bãi, vi phạm giao thông trên đường lái xe phải chịu tất.Báo Tuổi Trẻ ghi lời một lái xe giấu tên cho hay các lái xe tụ tập để phản đối một số khoản phí thu cao như phí thuê đàm (thuê bao tổng đài), tiền bảo hiểm, tiền xăng...Ngoài ra, lái xe này còn cho rằng công đoàn của công ty hoạt động không hiệu quả khi không phát huy vai trò thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên trong hãng.Bản tin ghi lời anh Vũ Như Hoa, một tài xế tham gia kiến nghị, cho biết hơn một năm nay khi xe Grab và Uber bùng nổ, thu nhập các lái xe taxi đã giảm sút rất nhiều."Trong khi thu nhập của lái xe sút giảm thì tiền thuê đàm lại rất cao, khiến anh em đã khó khăn lại càng lao đao hơn", anh Hoa bày tỏ.Theo các lái xe, thu nhập hiện của các tài xế Ba Sao Taxi nay giảm sút 40-50% so với trước đây.Cụ thể, cứ mỗi lái xe ca 12 tiếng họ chỉ kiếm được từ 300.000-500.000 đồng, còn ca 24 tiếng cũng chỉ được từ 600.000-800.000 đồng.Trong khi thu nhập sút giảm như vậy thì các tài xế vẫn phải trả tiền lãi, tiền xăng xe, tiền đàm, tiền ăn uống... khiến thu nhập không đủ chi phí để trang trải cuộc sống, thậm chí có người vẫn đang phải trả góp cho công ty trong tình cảnh phải đi vay mướn, nợ nần.Báo Dân Trí kể về hiện tượng: Ngán ngẩm cách hành xử của taxi truyền thống, nhiều tài xế "đầu quân" cho Uber, Grab.Từ khi Uber và Grab đang ngày càng chiếm nhiều thị phần hơn, nhiều taxi truyền thống đã bỏ việc và “nhảy” sang các hãng taxi công nghệ này.Ví như hồi tháng 7/2008, hàng trăm tài xế taxi thuộc Công ty cổ phần taxi Hà Nội, Công ty taxi Mai Linh,... đã đồng loạt nghỉ làm vì giá xăng dầu tăng nhưng mức khoán của công ty không giảm khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn.Mới đây nhất, vào sáng hôm qua (26/11), hàng trăm lái xe taxi đã tụ tập trước trụ sở Công ty Taxi Ba Sao tại Trung Yên 10, Hà Nội để đình công phản đối một số khoản thu cao, vô lý của hãng này như: phí bộ đàm, bảo hiểm, tiền xăng xe… khiến các tài xế lao đao.Cụ thể, chia sẻ với phóng viên, các lái xe của hãng taxi Ba sao cho biết, thu nhập hiện nay của họ đã giảm đến 50% so với trước đây. Điều này cũng có phần do cạnh tranh của các hãng sử dụng công nghệ kết nối với hành khách Uber, Grab.Bản tin Dân Trí kể rằng có tài xế vẫn đang phải trả góp cho công ty trong tình cảnh phải đi vay mướn, nợ nần.Nhiều tài xế hãng xe này cho biết, hàng tháng họ phải đóng 50.000 đồng cho quỹ công đoàn nhưng không hề được biết tổ trưởng Công đoàn hay Chủ tịch Công đoàn của công ty là ai.“Từ khi đi làm, tôi đều đóng rất đầy đủ những khoản phí mà hãng yêu cầu, nhưng khi bố mẹ, vợ con tôi ốm đau thì không bao giờ thấy công đoàn đến thăm hỏi”, một tài xế của hãng taxi này nói.