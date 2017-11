1 Blogger Bị Án 7 Năm Tù Giam...

Bản tin RFA ghi nhận: Phóng viên Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù giam qua “một phiên tòa què quặt”...Sáng hôm 27/11/2017 trong phiên xử không hề được thông báo trước, tòa án nhân dân Hà Tĩnh đã tuyên phạt phòng viên, blogger Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù, 3 năm quản chế, về tội tuyên truyền chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa.Ngày 27/11/2017 phóng viên Nguyễn Văn Hóa bị tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh kết án 7 năm tù giam và 3 năm cấm đi khỏi nơi cư trú với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 1 điều 88, bộ luật Hình sự.Nhiều người rất bất ngờ khi hay biết nhà hoạt động trẻ này bị kết án vì gần như không ai có được thông tin nào về phiên tòa xét xử hôm nay. Truy cập vào trang web của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh chúng tôi nhận thấy ngày 28/11/2017 phiên tòa xử Nguyễn Văn Hóa mới chính thức diễn ra.Luật sư Lê Công Định từ Sài Gòn nêu quan điểm:“Tôi nghĩ phiên tòa xét xử ngày hôm nay là một phiên tòa xử cách bí mật. Dầu họ đưa tin là ngày mai mới xét xử, mà hôm nay họ vội vã đưa ra xét xử. Và việc xử trong một buổi sáng để có một kết quả: 7 năm tù và 3 năm quản chế tôi cho là một bản án bỏ túi mà hoàn toàn đã được dự liệu trước về mức án. Chúng ta ai cũng biết rằng đối với những vụ án chính trị này đều là những vụ án bỏ túi mà thôi. Riêng với phiên tòa này thì mọi người có thể nhận thấy được tính cách bỏ túi đó như thế nào. Về mặt công khai họ lừa mọi người là ngày 28/11 mới xét xử nhưng hôm nay 27/11 họ đã đem ra xét xử.”RFA cũng cho biết trong phiên xét xử ngày hôm Thứ Hai không có bất kỳ một luật sư nào tham gia biện hộ cho Nguyễn Văn Hóa.Bản tin ghi lời Luật sư Định bày tỏ ý kiến:“Theo luật Việt Nam, bị cáo hoàn toàn có quyền không chấp nhận luật sư để tự mình bào chữa. Nhưng chúng ta thấy trong bất kỳ một phiên tòa nào không có luật sư thì nó thiếu một chuẩn mực quan trọng về mặt pháp lý trên toàn thế giới mà ai cũng phải công nhận.Một phiên tòa mà không có luật sư là một phiên tòa què quặt. Ai cũng biết rằng Cơ quan an ninh Việt Nam không bao giờ muốn có luật sư tham gia các vụ án chính trị kiểu này. Bởi vì họ sợ luật sư sẽ thách thức những chứng cứ mà họ đưa ra. Bởi chúng ta biết những chứng cứ đó đa phần là ngụy tạo và được suy diễn hơn là dựa trên hồ sơ của vụ án, dựa trên bản chất sự việc và những hành vi của các bị cáo. Cho nên việc không có luật sư thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”Bản tin RFA viết:“Báo chí nhà nước đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng Nguyễn Văn Hóa đã quay phim chụp hình, và viết bài về thảm họa môi trường biển và lũ lụt miền Trung là “tuyên truyền, xuyên tạc và phỉ báng chính quyền”. Đồng thời quy kết anh đã nhận tiền của các “cá nhân cực đoan và thế lực thù địch” để bịa đặt gây hoang mang trong quần chúng.Thật ra đối tượng mà nhà cầm quyền Việt Nam muốn ám chỉ là hợp đồng cộng tác viên giữa Nguyễn Văn Hóa với Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA Vietnamese Service), tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cho biết trong một thông cáo.Nguyễn Văn Hóa sinh năm 1995, sống tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hóa là một thành viên trẻ tích cực trong các hoạt động giáo xứ và xã hội.Từ sự kiện Formosa xả thải trực tiếp ra biển gây nên thảm họa cá chết hàng loạt trên các tỉnh miền Trung, Nguyễn Văn Hóa đã có nhiều đóng góp để đưa sự thật ra ánh sáng.Anh là người đầu tiên sử dụng thiết bị bay (drone) để ghi hình lại cuộc biểu tình của hơn 20 ngàn người trước cổng công ty Formosa vào tháng 10 năm 2016.Vào ngày 23 tháng 1 năm 2017, nhà cầm quyền thông báo cho gia đình Hóa rằng anh bị bắt giữ với tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo điều 258, bộ luật Hình sự.Đến tháng 4, 2017 cơ quan công an điều tra tỉnh Hà Tĩnh đã thay đổi tội danh của anh từ điều 258 sang điều 88 là “tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa”....”Trong khi đó, một bản tin của VOA cho biết: Phóng viên Không biên giới RSF ngày 27/11 loan báo kế hoạch tiếp tục chiến dịch kêu gọi chấm dứt đàn áp nhân quyền tại Việt Nam sau khi một blogger kiêm ký giả công dân 22 tuổi bị tuyên án nặng nề tại Hà Tĩnh.“Chúng tôi hết sức quan ngại trước tình trạng Việt Nam ngày càng gia tăng đàn áp những tiếng nói bất đồng,” bà Margaux Ewen, Giám đốc Vận động và Truyền thông của RSF, nói với VOA Việt ngữ cùng ngày.Tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở chính tại Pháp nêu rõ bản án 7 năm tù, 3 năm quản chế về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ dành cho anh Nguyễn Văn Hóa trong phiên xử kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hôm 27/11 đã đưa nhà hoạt động trẻ này vào danh sách dài gồm các blogger bị đàn áp tại Việt Nam.